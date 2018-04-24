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Главные новости Тюменской области
15:36  24 апреля 2018 0

В Тюменской области нашли тело мальчика, утонувшего полгода назад

Ребенок провалился под лед в конце ноябряФото: ГУ МЧС России по Тюменской области

В Абатском районе Тюменской области обнаружили тело ребенка, утонувшего в ноябре прошлого года. Возобновить его поиски решили в связи с изменением ледовой обстановки.

Волонтер нашел тело мальчика в воде, в двух километрах ниже по течению реки, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. В поисках участвовали сотрудники пожарно-спасательной части, волонтеры и родственники погибшего ребенка.

Семилетний мальчик из села Абатское провалился под лед еще в ноябре прошлого года — возвращаясь из школы, он вышел на лед вместе со своим другом. Однако лед не выдержал его, и подоспевшие на помощь взрослые уже не увидели мальчика на поверхности воды.

Сотрудники МЧС и волонтеры искали мальчика с помощью бурения отверстий во льду и осмотра толщи воды подводными видеокамерами, так как из-за погодной обстановки водолазы нырять под воду не могли. Одна из жительниц Ишима даже направляла письмо в администрацию президента из-за затянувшихся поисков. В то же время жители села пытались своими силами помочь семье погибшего ребенка в его поисках, однако тогда результата это не принесло.

Дарья Корчак
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