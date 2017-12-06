Утонувшего в реке Ишим ребенка до сих пор не нашли: президент в курсе

19:22 06 декабря 2017 0

Спасателям мешают шуга и сильное течение Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Ишима Екатерина Макарова уже дважды направляла письма в электронную приемную президента РФ (имеются в распоряжении редакции) из-за затянувшихся поисков утонувшего в конце ноября первоклассника Кирилла Симахина из села Абатское. Спасатели не могут полноценно приступить к поискам из-за погодных условий, а неравнодушные граждане вместе с матерью погибшего ребенка отказываются сидеть сложа руки и ждать.

Екатерина Макарова рассказала корреспонденту «URA.RU», что не приходится родственницей семье, в которой произошла трагедия. После появления в социальных сетях информации о том, что одна из односельчанок мамы мальчика Кристины Симахиной инициировала сбор средств на оплату работы водолазов, Екатерина связалась с Кристиной. Во время разговора мать сказала о том, что не просила никого собирать для нее деньги, а проводить поисковые работы под водой специалисты отказываются из-за опасности для жизни самих водолазов. После этой беседы Екатерина решилась написать письмо Владимиру Путину.

Свое обращение жительница Ишима объяснила безысходностью. «МЧС приехали на место происшествия как полагается, поработали два дня и уехали, ссылаясь на погодные условия, так как в реке уже образовалась шуга, а это опасно для погружения в воду. <…> Мать не может сидеть сложа руки, зная, что ее ребенок в реке, и с каждой минутой его уносит все дальше. МЧС предложили помощь только когда реку затянет льдом, а погодные условия не соответствуют, чтоб река ушла под лед. А значит мать уже ищет неделю, и еще неизвестно сколько будет искать своими силами. <…> Мы просим вас не обходить эту ситуацию стороной и взять под контроль эту беду», — говорится в письме.

Первого декабря Екатерина получила ответ: обращение из приемной президента направили в Главное управление МЧС России по Тюменской области. После этого, по ее словам, на место происшествия снова прибыли спасатели. «Но они приехали только с водным судном, объясняя это тем, что у них нет другого нужного оборудования. Не понимаю, если нет нужных приборов в Тюменской области, почему их нельзя привлечь из других регионов? Поиски опять вели несколько дней, попробовали погрузиться в воду, но на тот момент лед на реке еще не встал и из-за шуги они вновь отложили это дело. 4 декабря уже, кроме абатских спасателей, никого не было, хотя лед уже покрыл реку. Позвонили в МЧС Ишима — поступил ответ, что погружаться не будут, так как поступил отказ сверху», — рассказала она.

К слову, сотрудники МЧС Абатского района используют в поисковых работах две камеры, одну из которых им предоставили неравнодушные граждане, один мотобур и два ручных бура. Екатерина подчеркнула, что состояние оборудования оставляет желать лучшего: мотобур работает через раз, а у ручных буров на днях пришлось менять лезвия.

О развитии ситуации Екатерина вновь сообщила Владимиру Путину. После второго письма с женщиной уже напрямую связались представители ведомства. Они поинтересовались, в каком виде Екатерине предпочтительнее получить ответ по ситуации с поисками Кирилла: в виде бумажного письма или по электронной почте. На момент публикации Екатерина еще не получила заветный конверт.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области пояснили, что специалисты, задействованные в поисках мальчика на реке Ишим, ежедневно мониторят ситуацию с помощью камер, которые опускают в воду через лунки во льду. Погодные условия до сих пор являются слишком рискованными для погружения водолазов под воду, несмотря на то, что на поверхности образовался лед. Кроме того, корреспондента «URA.RU» заверили, что все необходимое для работы у тюменских спасателей есть.

Напомним, семилетний Кирилл Симахин из села Абатское утонул 22 ноября. По сообщениям источников, вместе с другом он шел из школы. Дети дурачились, и по трагической случайности один из них оказался в реке, откуда уже не смог выбраться.