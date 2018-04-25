ТРЦ «Фаворит» в Тюмени оштрафован на 150 тыс. рублей за грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. Об этом «URA.RU» сообщили в региональной прокуратуре.
По данным надзорного ведомства, в торгово-развлекательном центре, собственником которого является ООО «Альмира», в некоторых помещениях нет пожарной сигнализации. Там же, где она смонтирована, система не передает сигнал на пульт МЧС. Кроме того, отмечают проверяющие, в ТРЦ «Фаворит» мало эвакуационных выходов из кинозалов, а противодымовая вентиляция и вовсе отсутствует. Вдобавок проходы в торговом центре оказались слишком узкими, а материалы внутренней отделки — горючими.
В отношении ООО «Альмира» прокуроры возбудили административное дело по статье «нарушение требований безопасности». Руководству предписали устранить нарушения. Суд оштрафовал владельцев ТРЦ на 150 тысяч рублей. По данным из открытых источников, директором ООО «Альмира» является Иван Илей, соучредителями — бизнесмен Андрей Уфимцев и депутат областной думы Владимир Пискайкин.
Как ранее писало «URA.RU», в феврале 2017-го в в батутном парке ТРЦ «Фаворит» семилетняя девочка сломала позвоночник. Прокуратура провела проверку развлекательного центра. Год спустя в этом же заведении произошло нашествие тараканов. Кишащий насекомыми туалет общего пользования снял на видео один из жителей Тюмени.
Страшный пожар, вызвавший массовые проверки ТРЦ по всей стране, случился 25 марта в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В огне погибли 60 человека, в основном дети. Во время пожара в здании не сработала пожарная сигнализация, двери кинозала оказались заблокированы, а горящая отделка источала ядовитый смог.