Силовики предупреждают курганцев о провокациях во время майских праздников

15:19 27 апреля 2018 0

Курганские навальновцы готовят несанкционированный митинг Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

УМВД по Курганской области призывает жителей Кургана не принимать участие в несанкционированных митингах. В ведомстве отреагировали на призывы сторонников российского блогера Навального, распространяемые в соцсетях, выйти на несогласованный митинг у кинотеатра «Россия» в Кургане 5 мая.

«Во избежание любых провокаций и инсинуаций УМВД призывает граждан участвовать только в согласованных по закону публичных мероприятиях», — подчеркнули в пресс-службе ведомства. Участникам несанкционированных митингов и шествий грозят крупные штрафы: гражданам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; должностным лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юридическим — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

На период майских праздников для полицейских Кургана вводится усиленный вариант несения службы. Безопасность на улицах обеспечат более полутора тысяч полицейских, сотрудников Росгвардии, МЧС и ФСБ. Также в охране правопорядка будут задействованы представители народных дружин, казачества и частных охранных предприятий.

Курганские сторонники Навального обратились в правительство Курганской области с уведомлением о проведении шествия и митинга 5 мая на площадке у кинотеатра «Россия». Мероприятие не согласовали, так как площадка уже занята: в этот день здесь пройдет патриотический митинг со сдачей норм ГТО для молодежи. Навальновцам предложили выбрать другую площадку, однако они предпочли в соцсетях призывать горожан на несогласованную акцию.