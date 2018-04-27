{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,73
Динамика за 2 недели
Евро 75,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 апреля 2018
26 апреля 2018
25 апреля 2018
17:02  27 апреля 2018 4

Самый бедный коммунист из гордумы Тюмени занялся дорожным строительством. «Буду работать по ночам»

Городская дума, май 2014. Тюмень, абукин динар
Динар Абукин вышел на работу с структурное подразделение ТОДЭПФото: Николай Бастриков © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы в городскую думу Тюмени 2018 год
все новости сюжета

Тюменский депутат-коммунист Динар Абукин займется дорожным строительством. По информации источника «URA.RU», в преддверии избирательной кампании в гордуму Абукину предложили ставку замначальника одного из отделов АО «ТОДЭП» — Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия, 100-процентным учредителем которого выступает правительство области.

Первым рабочим днем Абукина, по словам собеседника агентства, станет 3 мая. Источник предположил, что депутату подыскали надежную должность потому, что КПРФ не будет «протаскивать его в следующий созыв».

Сам Динар Абукин рассказал корреспонденту «URA.RU», что на новую работу вышел вчера. «Я работаю в Дорожно-строительном управлении №1, это структурное подразделение „ТОДЭП“. Второй день работаю, — уточнил депутат. — Это никак не повлияет на решение идти на выборы. Буду работать вечерами, по ночам. У меня же команда сформирована, есть знающие помощники, так что будем работать. Конечно, нагрузка возрастет, но что делать».

В 2016 году, согласно декларациям о доходах городских депутатов, Динар Абукин стал самым бедным среди коллег: за год народный избранник и его супруга не заработали ни копейки. Доходы депутатов за 2017 год пока не опубликованы.

Политолог Алексадр Безделов ранее отмечал, что провести своего кандидата по одномандатному округу — не самая простая задача для оппозиционных партий. За последние годы такое случалось лишь дважды: в 2008 году мандат депутата гордумы таким образом получил эсер Владимир Пискайкин, а в 2013 году по одномандатному округу в думу прошел сам Динар Абукин. В партийных списках на выборы-2018, по информации источников «URA.RU», ни одного действующего депутата-коммуниста нет. Если обком партии не поддержит его кандидатуру, Абукин намерен идти самовыдвиженцем по 15-му одномандатному округу.

Надежда Карташова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров