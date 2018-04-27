Тюменский депутат-коммунист Динар Абукин займется дорожным строительством. По информации источника «URA.RU», в преддверии избирательной кампании в гордуму Абукину предложили ставку замначальника одного из отделов АО «ТОДЭП» — Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия, 100-процентным учредителем которого выступает правительство области.
Первым рабочим днем Абукина, по словам собеседника агентства, станет 3 мая. Источник предположил, что депутату подыскали надежную должность потому, что КПРФ не будет «протаскивать его в следующий созыв».
Сам Динар Абукин рассказал корреспонденту «URA.RU», что на новую работу вышел вчера. «Я работаю в Дорожно-строительном управлении №1, это структурное подразделение „ТОДЭП“. Второй день работаю, — уточнил депутат. — Это никак не повлияет на решение идти на выборы. Буду работать вечерами, по ночам. У меня же команда сформирована, есть знающие помощники, так что будем работать. Конечно, нагрузка возрастет, но что делать».
В 2016 году, согласно декларациям о доходах городских депутатов, Динар Абукин стал самым бедным среди коллег: за год народный избранник и его супруга не заработали ни копейки. Доходы депутатов за 2017 год пока не опубликованы.
Политолог Алексадр Безделов ранее отмечал, что провести своего кандидата по одномандатному округу — не самая простая задача для оппозиционных партий. За последние годы такое случалось лишь дважды: в 2008 году мандат депутата гордумы таким образом получил эсер Владимир Пискайкин, а в 2013 году по одномандатному округу в думу прошел сам Динар Абукин. В партийных списках на выборы-2018, по информации источников «URA.RU», ни одного действующего депутата-коммуниста нет. Если обком партии не поддержит его кандидатуру, Абукин намерен идти самовыдвиженцем по 15-му одномандатному округу.