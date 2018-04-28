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Главные новости Курганской области
18:53  28 апреля 2018 0

Курганцам предложили альтернативу автобусам в Екатеринбург на время мундиаля

Клипарт. Нижневартовск., поезд, закат, вагон, ржд, зарево, вечер
Добраться до столицы Урала можно поездом из КазахстанаФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Зауралья в дни чемпионата мира по футболу смогут добираться до Екатеринбурга двумя прямыми поездами. В РЖД рассказали об альтернативе автобусному сообщению между городами, которое закрывают из соображений безопасности.

Попасть в столицу Урала можно будет поездом №90/89 «Москва — Петропавловск», который курсирует через день, сообщили «URA.RU» в Федеральной пассажирской компании (ФПК). По четным числам он отправляется из Екатеринбурга в 22 часа по московскому времени и прибывает в Курган в 3:48 следующего дня. По нечетным числам отправление из Кургана в 19:07, прибытие в Екатеринбург — в 0:59.

Кроме того, сохраняется ежедневное курсирование электропоезда повышенной комфортности «Курган — Екатеринбург», который в день перевозит более 280 пассажиров. «На данный момент назначение дополнительных рейсов пассажирских поездов, курсирующих по маршруту „Курган — Екатеринбург“, не планируется», — уточнили в ФПК. Ранее агентство сообщило, что такую возможность рассматривают в Свердловской пригородной компании.

Пассажирские автобусы не будут курсировать между городами с 30 мая по 1 июля 2018 года. Рассмотреть вопрос о введении дополнительных электропоездов до Екатеринбурга зауральского губернатора Алексея Кокорина просили депутаты Курганской областной думы.

Вера Чернышева
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