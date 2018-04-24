Во время ЧМ-2018 между Курганом и Екатеринбургом будут ходить дополнительные электрички

19:30 24 апреля 2018 0

Сейчас из Кургана до столицы Урала следует один прямой поезд Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Между Курганом и Екатеринбургом могут запустить дополнительные электрички на время чемпионата мира по футболу, который пройдет в столице Урала в июне 2018 года. Об этом «URA.RU» сообщили в Свердловской пригородной компании.

Речь идет о маршруте «Курган — Екатеринбург», по которому электропоезда следуют с пересадками в Шадринске и Каменске-Уральском с состыковкой по времени — промежутки составляют 10-20 минут. Как уточнили в компании, сейчас вопрос об увеличении количества рейсов рассматривается на уровне руководства. «О принятом решении мы дополнительно оповестим наших пассажиров», — добавили в пресс-службе организации. «URA.RU» также направило запрос в Федеральную пассажирскую компанию с просьбой уточнить планируется ли аналогичная мера для поездов дальнего следования, которые следуют из Кургана в Екатеринбург напрямую.

Рассмотреть вопрос о введении дополнительных электричек до Екатеринбурга сегодня зауральского губернатора Алексея Кокорина сегодня попросили депутаты Курганской областной думы. Автобусное сообщение между Курганом и Екатеринбургом решено отменить с 30 мая по 1 июля 2018 года из соображений безопасности.