Единороссам Ямала некем заменить депутата-легенду

На предварительное голосование «Единой России» по поводу выдвижения на довыборы депутата в Заксобрание Ямала пока ни один участник не заявился. Прием документов должен был уже закончиться, но был продлен до 15 мая.
Продление коснулось всех регионов страны, а не только Ямала, — рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального отделения партии. В Тазовском отделении «ЕР» пояснили, что те, кто намеревался участвовать в предварительном голосовании и выдвинуться от партии на выборы депутата Заксобрания Ямала, так и не подали документы. Других кандидатов пока нет.
Депутатский мандат в ямальском парламенте освободился после ухода на пенсию старейшего и влиятельного ямальского политика Сергея Харючи. Он досрочно ушел в отставку в марте. Харючи был избран по одномандатному округу №3, в который входят Тазовский и Ямальский районы. Эти территории отличаются отсутствием больших городов и большим количеством оленеводов и нефтегазовых предприятий. Как уже ранее рассказывало «URA.RU», официально выборы еще не назначены, но наблюдатели уже отмечают, что борьба за единственный мандат в Заксобрании региона может стать самой интересной и скандальной за последние годы.