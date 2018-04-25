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12:27  25 апреля 2018 0

В ямальском парламенте раздали должности ушедшего на пенсию депутата-легенды

Последнее заседание Заксобрания. ЯНАО, харючи сергей
Парламентарии раздали или ликвидировали посты ушедшего на пению коллегиФото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Заксобрании Ямала произошло перераспределение должностей, освободившихся поле ухода на пенсию депутата Сергея Харючи. Соответствующее распоряжение подписал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Распределение коснулось трех постов. В комитете по бюджету и финансам место Харючи досталось депутату Елене Зленко. В комитете по госустройству, который возглавлял Харючи, вообще сократили одну ставку. Имя депутата также исчезло из состава совета законодателей «тюменской матрешки». Из вакантных осталось пока только два поста — вице-спикера и главы комитета по госустройству. Получить официальные комментарии в Заксобрании о судьбе этих должностей «URA.RU» пока не получилось.

Неофициально в Заксобрании рассказывают, что решение о назначении на эти должности должно приниматься депутатами на заседании. Кто именно их займет — окончательно еще не решено. Не исключено, что ситуация может проясниться к очередному заседанию, которое назначено на 17 мая. Среди возможных сценариев рассматривается и ликвидация вакантной ставки вице-спикера. При этом у Сергея Ямкина останется еще два заместителя, что вполне достаточно для полноценной деятельности.

Также в парламенте ждут начала довыборов, чтобы найти замену ушедшему на пенсию Харючи. Наблюдатели уже прогнозируют, что эта компания может стать самой интересной и шумной. Довыборы могут быть назначены сразу на два мандата в Заксобрани, если депутат Павел Крюков, которого подозревают в коммерческом подкупе, сложит с себя полномочия. Однако источники, близкие к нему, утверждают, что в ближайшее время Крюков не намерен сдавать мандат.

Вячеслав Егоров
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