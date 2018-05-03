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Главные новости Ямала
19:59  03 мая 2018 0

На Ямале появились первые претенденты на пост ушедшего депутата-легенды

XXII Открытые традиционные соревнования оленеводов на Кубок Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Надым, харючи сергей, день оленевода
Названы фамилии первых претендентов на пост Харючи в Заксобрании ЯмалаФото: Анна Майорова © URA.RU

Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» на Ямале зарегистрировал двух претендентов, желающих выдвинуться от партии на выборы депутата в Заксобрание.

Первый — депутат Тазовской районной думы Степан Вануйто. Он же является председателем правления семейно-родовой общины «Сядэй-Яхинская», которая занимается оленеводством в Антипаютинской тундре. Добавим, что это одна из общин, которая принимает участие в эксперименте по переходу с кочевого на изгородное оленеводство. Подробнее об этом «URA.RU» рассказывало ранее.

Второй претендент — директор ГКУ «Производственно-техническое объединение» в Тазовском районе Артур Джелябиев.

Фамилии претендентов озвучило агентство «Север-Пресс» без ссылки на источник. Несколькими часами ранее в пресс-службе регионального отделения «Единой России» сообщили, что кандидатов пока нет.

Победитель праймериз ЕР, напомним, будет выдвинут на довыборы депутата в Законодательное собрание Ямала по избирательному округу №3. Место освободилось недавно, после того как депутаты приняли досрочную отставку своего коллеги Сергея Харючи. Парламентарий-легенда решил уйти на пенсию.

Официально старт избирательной кампании еще не дан, но наблюдатели уже отмечают, что борьба за единственный мандат в Заксобрании региона может стать самой интересной и скандальной за последние годы.

Вячеслав Егоров
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