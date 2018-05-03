На Ямале появились первые претенденты на пост ушедшего депутата-легенды

Оргкомитет предварительного голосования «Единой России» на Ямале зарегистрировал двух претендентов, желающих выдвинуться от партии на выборы депутата в Заксобрание.
Первый — депутат Тазовской районной думы Степан Вануйто. Он же является председателем правления семейно-родовой общины «Сядэй-Яхинская», которая занимается оленеводством в Антипаютинской тундре. Добавим, что это одна из общин, которая принимает участие в эксперименте по переходу с кочевого на изгородное оленеводство. Подробнее об этом «URA.RU» рассказывало ранее.
Второй претендент — директор ГКУ «Производственно-техническое объединение» в Тазовском районе Артур Джелябиев.
Фамилии претендентов озвучило агентство «Север-Пресс» без ссылки на источник. Несколькими часами ранее в пресс-службе регионального отделения «Единой России» сообщили, что кандидатов пока нет.
Победитель праймериз ЕР, напомним, будет выдвинут на довыборы депутата в Законодательное собрание Ямала по избирательному округу №3. Место освободилось недавно, после того как депутаты приняли досрочную отставку своего коллеги Сергея Харючи. Парламентарий-легенда решил уйти на пенсию.
Официально старт избирательной кампании еще не дан, но наблюдатели уже отмечают, что борьба за единственный мандат в Заксобрании региона может стать самой интересной и скандальной за последние годы.