В Кургане участникам несанкционированной акции грозят максимальные штрафы

Организатору пикета сторонников Алексея Навального в Кургане Алексею Шварцу прокуратурой было вынесено представление о недопустимости проведения несогласованной акции, сообщают источники «URA.RU», близкие к правоохранительным органам. Это означает, что организатору может грозить максимальный штраф.
«Участникам несанкционированных митингов и шествий грозят крупные штрафы: гражданам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; должностным лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юридическим — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — напомнили в пресс-службе УМВД по Курганской области.
Сторонники Навального обратились в правительство Курганской области с уведомлением о проведении шествия и митинга 5 мая на площадке у кинотеатра «Россия». Мероприятие не согласовали, так как площадка уже занята. Навальновцам предложили выбрать другую площадку, однако они предпочли в соцсетях призывать горожан на несогласованную акцию. Отстоять право проводить пикет в суде оппозиционеры также не смогли.