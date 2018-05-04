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Главные новости Курганской области
13:18  04 мая 2018 0

В Кургане участникам несанкционированной акции грозят максимальные штрафы

Виды Екатеринбурга, проверка документов, патруль, ппс, полиция
Навальновцам не советуют выходить на улицыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Организатору пикета сторонников Алексея Навального в Кургане Алексею Шварцу прокуратурой было вынесено представление о недопустимости проведения несогласованной акции, сообщают источники «URA.RU», близкие к правоохранительным органам. Это означает, что организатору может грозить максимальный штраф.

«Участникам несанкционированных митингов и шествий грозят крупные штрафы: гражданам — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; должностным лицам — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; юридическим — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей», — напомнили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Сторонники Навального обратились в правительство Курганской области с уведомлением о проведении шествия и митинга 5 мая на площадке у кинотеатра «Россия». Мероприятие не согласовали, так как площадка уже занята. Навальновцам предложили выбрать другую площадку, однако они предпочли в соцсетях призывать горожан на несогласованную акцию. Отстоять право проводить пикет в суде оппозиционеры также не смогли.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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