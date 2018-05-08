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08 мая 2018
09:00  08 мая 2018 0

Почему снова Медведев, новые отставки губернаторов, Поклонская стала мемом. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Российский инвестиционный форум 2017. День первый. Сочи, медведев дмитрий
Премьером вновь стал МедведевФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Сегодня 8 мая, вторник. И вот главное к этому часу:

Премьер-министром России вновь станет Дмитрий Медведев. Владимир Путин через несколько часов после инаугурации уже представил его в качестве кандидата на этот пост. Эксперты назвали «URA.RU» пять причин политической живучести Медведева, которая обеспечила ему премьерское кресло.

Дмитрий Медведев тут же приступил в своим обязанностям. Он назвал имена кандидатов в новый кабинет министров. Источники «URA.RU» подтвердили — большая часть заместителей Медведева останутся без работы. У нас — полный список перестановок и пара слов о том, кто повысит пенсионный возраст и зачем в кабмине останется Мутко.

Политологи заговорили о новой волне отставок губернаторов. Эксперты назвали конкретные регионы, в которых сменится глава. Кроме того, до сих пор ходят слухи, что один из губернаторов перейдет в федеральное правительство.

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, почему решила сбежать из России и из-за чего разорвала сотрудничество со своим тренером Этери Тутберидзе. Спортсменка призналась, что дата отъезда еще не определена, но сделать это «ей придется».

Экс-жену бывшего топ-менеджера «ЛУКОЙЛа» Лизу Адаменко обокрали. 19-летняя модель пьяной уснула в подъезде после вечеринки. За такую тусовку ей пришлось заплатить сумкой Chanel за восемь тысяч долларов и кольцом с бриллиантом стоимостью 47 млн рублей. Посмотреть на это чудо можно тут.

Поклонская снова стала интернет-мемом. Поводом послужила ее задумчивая поза на инаугурации, когда депутат ждала начала церемонии в гордом одиночестве. Поклонскую отправили кормить котят и ждать свой станции метро. И это надо видеть.

Кирилл Егоров
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