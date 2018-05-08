Политологи спрогнозировали новые отставки губернаторов

06:58 08 мая 2018 0

Эксперты не исключили досрочные выборы губернаторов сразу в нескольких регионах страны Фото: depositphotos.com © URA.RU

В ближайшие месяц-полтора по России может пройти новая волна отставок губернаторов. В зоне риска находятся главы Орловской области, Якутии, Алтайского края и других регионов, в том числе тех, где срок полномочий губернаторов подходит к концу.

Более того, как рассказал РИА «Новости» президент коммуникационного холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко, до сих пор ходят слухи о том, что один из губернаторов — а, возможно, их будет и больше — перейдет в федеральное правительство. Из-за этого могут появиться новые регионы, где в текущем году состоятся выборы губернатора.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов в беседе с агентством назвал ситуацию с отставками двойственной. С одной стороны, число избирательных кампаний и без того велико, и ими трудно управлять. С другой стороны, «ротации 2017 года создали определенную психологическую и политическую удовлетворенность федеральной власти, и видно, что досрочные ротации тоже нравятся».

По мнению собеседника агентства, если дело касается досрочной замены главы региона, то в зоне риска чаще всего называют Якутию, временами Алтайский и Краснодарский край, Костромскую, Липецкую, Курскую области и Санкт-Петербург. Глава фонда так же не исключил, что возможны незапланированные избирательные кампании, которые будут связаны с делегированием губернаторов на федеральный уровень. Также в ближайшие недели предстоит провести поиск кадрового решения по тем регионам, где заканчиваются полномочия действующих губернаторов. «В зоне риска как минимум Магадан, неясна ситуация по Чукотке, Владимиру, еще по ряду территорий», — добавил Виноградов.