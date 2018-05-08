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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
07:30  08 мая 2018 0

Фигуристка Медведева объяснила, почему решила покинуть Россию

Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Женщины,произвольная программа. г. Екатеринбург, Медведева Евгения
Точной даты переезда в Канаду пока нетФото: Алексей Колчин © URA.RU

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала, что переезд из России в Канаду связан с желанием долгой карьеры. Спортсменка отметила, что завершает сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и будет работать с Брайаном Орсером. О том, как долго она будет жить в Канаде, двукратный серебряный призер Олимпийских игр не рассказала.

«Из-за того что я буду вынуждена жить в Канаде, мне придется сменить место жительства на неопределенный срок. Так как карьеру я хочу долгую, из-за этого происходят большие перемены в моей жизни. Но никакое гражданство я менять не собираюсь», — цитирует РИА «Новости» Медведеву. По ее словам, вопросы, связанные с переездом еще не решены, поэтому нет точной даты отъезда из России.

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Медведева также поблагодарила Тутберидзе и весь тренерский штаб за работу с ней. «Хочу поблагодарить за огромное терпение, которое они проявляли по отношению ко мне и невероятную тренерскую, профессиональную выдержку», — подчеркнула спортсменка. Она отметила, что эти люди дали ей жизнь и привели к высоким результатам, которыми она может гордиться, пишет «Федеральное агентство новостей».

В свою очередь Этери Тутберидзе, уже бывшая тренер Медведевой, связывает решение подопечной с ее результатами на Олимпиаде-2018 в Южной Корее. Как напоминает «Национальная служба новостей», в Пхенчхане фигуристка уступила «золото» другой подопечной Тутберидзе, 15-летней Алине Загитовой.

Иван Шестак
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