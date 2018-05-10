Бюджетников Ноябрьска, попавших под массовое сокращение, отправили митинговать на окраину

Коммунисты Ноябрьска выходят на митинг в защиту сокращаемых бюджетников, пока чиновники пытаются убедить горожан, что сокращать будут не людей, а «штатные единицы». Мероприятие пройдет на окраине города.
Как рассказал «URA.RU» лидер местного отделения КПРФ Андрей Шепелев, заявка о проведении митинга согласована на 19 мая, но не в том месте, где запрашивали, а на «лысой» горе, на футбольном стадионе. В администрации коммунистам объяснили причину отказа в проведении мероприятия в центре города окружным бизнес-форумом, который будет проходить в СОК «Зенит».
Главной темой митинга станет протест против массовых сокращений в управлениях муниципалитета. «URA.RU» ранее сообщило о массовых сокращениях в управлении по делам семьи и молодежи администрации Ноябрьска. Согласно информации агентства, из 430 человек будут сокращены 170. Сокращения пройдут до 1 июля этого года. Оставшимся специалистам с 1 января 2019 года планируется поднять заработную плату.
Чиновники пытаются убедить горожан, что в управлении по делам семьи и молодежи будут сокращены штатные единицы обслуживающего персонала — вахтеры и уборщики. Но, как рассказали агентству в местном отделении компартии, среди увольняемых — десятки специалистов по работе с молодежью. Коммунисты лично встречались с сотрудниками управления и видели приказы о сокращении. «Сейчас все они боятся об этом говорить, потому что запуганы руководством. Но мы надеемся, что эти люди решатся выйти на митинг и горожане и власть в округе убедятся, что за сокращением штатных единиц стоят живые люди», — разъяснили свою позицию в отделении КПРФ Ноябрьска. В пресс-центре администрации Ноябрьска на запрос агентства о причинах переноса митинга ответить не смогли.