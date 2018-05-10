Министр Соколов начнет строительство важного моста на Ямале

В пятницу, 11 мая, в Салехарде ждут высокопоставленных гостей. В столице Ямала дадут официальный старт строительству железной дороги и мостового перехода через Обь между городами Салехард и Лабытанги. Ожидается, что памятную капсулу в основание будущего моста заложат губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин, исполняющий обязанности министра транспорта России Максим Соколов и глава «РЖД» Олег Белозеров.
В рамках мероприятия запланировано рабочее совещание, на котором обсудят все нюансы строительства важных арктических инфраструктурных объектов и презентация проектов. Потом делегация переместится на берег Оби, где и будет заложено основание моста. Мост через Обь является важной частью проекта «Северный широтный ход». О его значимости для развития арктической зоны и всей страны неоднократно говорил президент Владимир Путин. Мост будет строиться в рамках концессионного соглашения. Все расходы по строительству моста и железнодорожного перехода на себя взяли в «РЖД». Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин ранее говорил, что из окружного бюджета будут выделены восемь миллиардов рублей, которые пойдут на строительство автомобильной части моста.
Ранее сообщалось, что активная фаза строительства должна начаться в 2019 году. Стройка займет около пяти лет. Мост соединит железной дорогой западную и восточную части региона. Новая ветка свяжет существующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть. Это откроет грузам со всего Урала и соседних регионов выход к Северному морскому пути, снимет нагрузку с Транссиба и обеспечит доступ к отдаленным ямальским месторождениям.
Для жителей Салехарда и Лабытнанги мост через Обь имеет особенное значение. Он решит вечные проблемы с распутицей. В настоящее время в период распутицы связь между городами останавливается. Из-за этого в столице региона возникают трудности с поставкой грузов, продовольствия и почты.