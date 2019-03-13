Зауралье увеличит добычу стратегически важного металла, который раньше закупали за границей

Производительность участка попутной добычи скандия на уранодобывающем предприятии «Далур» в Курганской области (входит в госкорпорацию «Росатом») увеличили на 30%. Объемы добычи этого редкоземельного металла вырастут до тонны в год, сообщили «URA.RU» в пресс-службе Уранового холдинга «АРМЗ». Зауралье является единственным регионом России, где добывают скандий, уточнили в компании.
Нарастить объемы добычи удалось благодаря реконструкции предприятия. «Изменена верхняя часть сорбционных колонн, в том числе конфигурация дренажных кассет», — пояснили в АРМЗ. Из раствора, в котором содержатся уран и скандий, вначале извлекают уран, а затем он направляется на участок попутного извлечения скандия.
Экстракционная очистка помогает получить оксид скандия чистотой 99,9%. «Конечный продукт полностью соответствует требованиям авиакосмической отрасли и машиностроения», — заявили в пресс-службе АРМЗ. Оксид скандия применяют также в производстве топливных элементов для электрохимических генераторов тока. Ранее российская промышленность закупала скандий только за границей.
Промышленное содержание скандия на урановых месторождениях в Курганской области подтвердилось в 2014 году. Первые пять килограммов удалось получить в первой половине 2017 года. В 2018 году зауральское предприятие добыло более 600 кг скандия. Ранее «URA.RU» сообщало о планах «Далура» производить до 1,5 тонн оксида скандия в год, что составит до 15% мирового объема добычи.