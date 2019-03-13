В Кургане сотрудник государственного банка попался на взятке

В Кургане сотрудник государственного Россельхозбанка, обвиняемый во взятке, предстанет перед судом. 39-летний мужчина пытался помочь избежать банкротства одной из коммерческих организаций, сообщили «URA.RU» в пресс-службе зауральской прокуратуры.
Следствие считает, что преступление совершено в период с декабря 2017 года по январь 2018 года. «Мужчина, являясь исполняющим обязанности начальника отдела по работе с проблемными активами Курганского регионального филиала АО „Россельхозбанк“, получил взятку в размере 100 тысяч рублей от директора одной из коммерческий организаций, имеющей задолженность по кредитным договорам перед указанным банком в общей сумме более 14 млн рублей», — рассказали в прокуратуре.
Из-за указанной задолженности в августе 2017 года в отношении компании была введена процедура наблюдения. Получив взятку, обвиняемый на собрании кредиторов предложил перенести сроки введения следующей стадии банкротства — процедуры конкурсного производства. После этого, вопреки интересам службы, подозреваемый письменно согласовал вопрос о заключении договора переуступки права требования половины долга знакомому взяткодателя.
В отношении банковского служащего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки за незаконные действия). Ему грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет и штраф. Прокуратура Кургана уже утвердила обвинительное заключение. Материалы уголовного дела направлены в городской суд.