Премьер-министр Украины Шмыгаль подал в отставку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль опубликовал официальное заявление о своей отставке. Пост размещен в его telegram-канале.
В обращении Шмыгаль выразил благодарность защитникам и защитницам Украины, а также президенту Владимиру Зеленскому за оказанное доверие. Владимир Зеленский ранее предложил назначить на пост главы правительства действующего министра экономики Юлию Свириденко.
Кандидатуру Шмыгаля Зеленский рассматривает на пост министра обороны Украины. Голосование за кадровые перестановки в Кабинете министров запланировано на ближайшие два дня — 16 и 17 июля.
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