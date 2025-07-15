В России собираются ужесточить закон об иноагентах

В России могут ужесточить ответственность за нарушение иностранными агентами порядка деятельности. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.
Основное изменение заключается в том, что теперь для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении порядка деятельности иноагента будет достаточно одного административного правонарушения. Ранее уголовная ответственность наступала только при двух таких нарушениях, совершенных в течение года. Законопроект принят на пленарном заседании ГД, с которого ведется трансляция.
Председатель Думы Вячеслав Володин отмечал важность защиты России от вмешательства недружественных стран, которые действуют через иноагентов. Ужесточение ответственности позволит обезопасить интересы россиян и государство. «Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — отмечал Володин.
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