В России собираются ужесточить закон об иноагентах

В РФ могут ужесточить наказание для иноагентов за несоблюдение порядка
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закон об иноагентах в РФ могут ужесточить
Закон об иноагентах в РФ могут ужесточить Фото:

В России могут ужесточить ответственность за нарушение иностранными агентами порядка деятельности. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении. 

Основное изменение заключается в том, что теперь для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении порядка деятельности иноагента будет достаточно одного административного правонарушения. Ранее уголовная ответственность наступала только при двух таких нарушениях, совершенных в течение года. Законопроект принят на пленарном заседании ГД, с которого ведется трансляция.

Председатель Думы Вячеслав Володин отмечал важность защиты России от вмешательства недружественных стран, которые действуют через иноагентов. Ужесточение ответственности позволит обезопасить интересы россиян и государство. «Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — отмечал Володин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России могут ужесточить ответственность за нарушение иностранными агентами порядка деятельности. Соответствующий законопроект одобрен Госдумой в первом чтении.  Основное изменение заключается в том, что теперь для возбуждения уголовного дела по статье о нарушении порядка деятельности иноагента будет достаточно одного административного правонарушения. Ранее уголовная ответственность наступала только при двух таких нарушениях, совершенных в течение года. Законопроект принят на пленарном заседании ГД, с которого ведется трансляция. Председатель Думы Вячеслав Володин отмечал важность защиты России от вмешательства недружественных стран, которые действуют через иноагентов. Ужесточение ответственности позволит обезопасить интересы россиян и государство. «Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости», — отмечал Володин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...