Житель Кургана, обвиняемый в развратных действиях в отношении несовершеннолетней, заключен под стражу. Еще одного мужчину, подозреваемого в педофилии, объявили в розыск. Об этом «URA.RU» сообщили в следственном управлении СК России по Курганской области.
Первое преступление в отношении несовершеннолетней было совершено 1 марта. «Обвиняемый, находясь вблизи СНТ „Курганжилстрой“, совершил развратные действия, выразившиеся в открытой демонстрации своих половых органов несовершеннолетней девочке», — приводит ведомство версию следствия. Мужчина под стражей, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 135 УК РФ (развратные действия).
Второе преступление было совершено 10 марта на мосту по улице Бурова-Петрова (через улицу Омская) в Кургане. Личность подозреваемого пока установить не удалось, несмотря на то, что он попал в объектив камеры наблюдения. Уголовное дело возбуждено по п.«а» ч.3 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей). По подозрению в этом преступлении разыскивается мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы русые, славянской внешности, лицо худощавое, нос длинный с горбинкой, глаза светлые, губы тонкие. Очевидцев преступления и всех, кто может обладать любой информацией о личности и месте нахождения подозреваемого, просят обращаться в следственный отдел по улице Савельева, 18/1, телефоны 24-00-16, 8-902-591-81-05, либо в дежурную часть УМВД России по Кургану: 49-57-97, 02. Следователи обещают обратившимся анонимность и конфиденциальность.
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В связи с расследованием уголовного дела о совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей следствием устанавливается личность подозреваемого ФОТО, ВИДЕО ____________ Следственным отделом следственного управления СКР по Курганской области расследуется уголовное дело, возбужденное по п.«а» ч.3 ст.132 УК РФ по факту совершения иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних детей. По версии следствия, вечером 10 марта текущего года на мосту по ул.Бурова-Петрова (через ул.Омская) в Кургане неустановленный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении двух несовершеннолетних девочек, после чего с места преступления скрылся. В настоящее время следователем проводится комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленный на установление личности подозреваемого, а также всех обстоятельств произошедшего. В совершении указанного преступления подозревается мужчина в возрасте от 25 до 35 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы русые, славянской внешности, лицо худощавое, нос длинный с горбинкой, глаза светлые, губы тонкие. Был одет в вязаную шапку черного цвета с полосками белого цвета по нижнему краю, куртку темного цвета со вставками голубого цвета по верхнему краю (капюшоном голубого цвета) с надписью «Columbia» с левой стороны, брюки (джинсы) свободного покроя темного (синего) цвета, кроссовки темного цвета с 4 полосками светлого цвета с обеих сторон. Шаги при ходьбе длинные. Следственное управление просит откликнуться очевидцев данного инцидента, а также лиц, обладающей какой-либо информацией о личности и месте нахождения данного мужчины, и обратиться в следственный отдел по г.Курган по адресу: г. Курган, ул. Савельева, 18/1, или по телефонам: 24-00-16, 8-902-591-81-05, либо в д/ч УМВД России по г.Кургану 49-57-97, 02. При обращении гарантируется анонимность и конфиденциальность. #СКР45#курган#розыск#подозреваемый#личностьустанавливается http://kurgan.sledcom.ru/news/item/1314392/