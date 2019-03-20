Нарушения при ремонте федеральной трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган в районе деревни Шевелева Катайского района Курганской области в 2017 году привели к тому, что 89 га земель сельхозназначения стали превращаться в болото. К такому выводу пришли эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ), выезжавшие на затопленное поле после жалоб местных жителей.
«При замене водоотводящей системы новую трубу подняли на один метр от прежнего уровня, а две трубы, находящиеся рядом, после ремонта так и не очистили. В результате из-за подъема грунтовых вод сток их стал невозможен и земли сельхозназначения оказались затоплены», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе регионального отделения ОНФ. По словам местных жителей, 89 га земли превращаются в болото уже второй год, и засевать их зерновыми культурами стало невозможно.
Зауральцы рассказали, что обращались и к местным властям, и к заказчику работ — в управление федеральных автомобильных дорог «Южный Урал» — когда ремонт дороги еще только начинался. Областные власти согласились, что труба устанавливается неправильно. «Представители учреждения „Южный Урал“, видя плавающих уток в пшенице, сказали, что все в порядке, и порекомендовали выращивать здесь рис», — приводит ОНФ слова местных жителей.
«Фронтовики» обратились в правительство Курганской области, после чего заместитель губернатора — директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолий Воробьев пообещал провести переговоры с представителями заказчика ремонтных работ и взял ситуацию на личный контроль. Получить оперативный комментарий в ФКУ Упрдор «Южный Урал» «URA.RU» не удалось. В организацию направлен письменный запрос.