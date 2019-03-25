На пост мэра Кургана претендуют уже четверо

На пост главы города Кургана претендуют четыре кандидата. Сразу два человека принесли свои документы в администрацию областного центра утром 25 марта, сообщили «URA.RU» в конкурсной комиссии.
«В 10 часов 15 минут принес документы Юрий Ярушин (руководитель регионального отделения ЛДПР, депутат Курганской областной думы)», — рассказал представитель комиссии. Через несколько минут после этого свои документы сдал еще один кандидат — пенсионер МВД Владимир Теняков, который в настоящее время нигде не работает. В сентябре 2018 года он в качестве самовыдвиженца участвовал в выборах главы города Щучье, но занял второе место, набрав около 18% голосов избирателей.
Ранее «URA.RU» сообщало, что на прошлой неделе на пост главы Кургана выдвинулись двое кандидатов: бывший директор департамента развития городского хозяйства администрации Кургана Роман Сергеечев и эксперт тюменского регионального отделения ОНФ, директор ООО «Эко Технопарк» Сергей Завьялов. 25 марта — последний день приема документов от желающих стать мэром Кургана. Ожидается, что о своем намерении бороться за этот пост заявит действующий глава администрации города Андрей Потапов.
Должность главы города стала вакантной после того, как депутаты Кургана удовлетворили заявление экс-мэра Сергея Руденко, попросившего об отставке по собственному желанию. В настоящее время обязанности главы города временно исполняет Игорь Прозоров.