В Зауралье признали необоснованно высокими цены на проезд в электричках

Департамент государственного регулирования цен и тарифов Курганской области обнаружил, что фактические затраты АО «Свердловская пригородная компания» на осуществление пригородных перевозок ниже заявленных в тарифе. Это позволило сохранить цены на билеты на прежнем уровне, а также снизить сумму компенсации, которую платит железнодорожникам правительство региона, сообщается на официальной странице департамента в Facebook.
«Проверены финансовые отчеты за 2018 год АО „Свердловская пригородная компания“ и установлено, что фактические затраты компании на осуществление пригородных перевозок пассажиров ниже заявленных в тарифе на 8,5 млн.рублей, за счет исключения необоснованных затрат снижена сумма на компенсацию потерь в доходах перевозчика из областного бюджета с 95,6 млн до 87,1 млн рублей», — говорится в сообщении департамента.
Также в ведомстве напомнили, что для зауральцев установлен льготный тариф (пассажирами оплачивается только 2/3 стоимости проезда), разница между льготным и экономически обоснованным тарифом компенсируется за счет средств бюджета Курганской области. «Тариф, оплачиваемый пассажирами в пригородном электропоезде, остается неизменным с 2017 года — 2,50 за 1 км пути», — резюмировали в департаменте.