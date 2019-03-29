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На Ямале эвакуировали крупный торговый центр

Павел Маркуш
© Служба новостей «URA.RU»
Александр Яковлев
© Служба новостей «URA.RU»
29 марта 2019 в 12:45
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Эвакуация ТЦ Алмаз. Пермь, охрана, камуфляж, лента ограждения
По информации мэрии, в ТЦ проводятся ученияФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошла эвакуация посетителей и работников ТЦ «Солнечный». Об этом сообщили ямальцы в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» социальной сети «Вконтакте».

Инцидент произошел 29 марта около 11:00. По информации местных сообществ, после того, как сработала сигнализация, охранники торгового центра вывели посетителей и работников из здания. Сразу же после этого в ТЦ зашли кинологи.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного управления МЧС не удалось. В мэрии Нового Уренгоя корреспонденту «URA.RU» сообщили, что эвакуация была проведена в рамках учений.

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