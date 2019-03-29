На Ямале эвакуировали крупный торговый центр

В Новом Уренгое (ЯНАО) прошла эвакуация посетителей и работников ТЦ «Солнечный». Об этом сообщили ямальцы в группе «ЧП | ДТП | Новый Уренгой» социальной сети «Вконтакте».
Инцидент произошел 29 марта около 11:00. По информации местных сообществ, после того, как сработала сигнализация, охранники торгового центра вывели посетителей и работников из здания. Сразу же после этого в ТЦ зашли кинологи.
Получить оперативный комментарий в пресс-службе окружного управления МЧС не удалось. В мэрии Нового Уренгоя корреспонденту «URA.RU» сообщили, что эвакуация была проведена в рамках учений.