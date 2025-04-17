Захарова раскрыла, кто виноват в ударе по Сумам

Украинский лидер Владимир Зеленский несет личную ответственность за удар по месту проведения совещания командного состава ВСУ в Сумах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, под давлением фактов Зеленский был вынужден уволить главу Сумской военной администрации Владимира Артюха, тем самым фактически подтвердив выдвинутые против него обвинения. «Тем самым лидер хунты попытался переложить на главу Сумской военной администрации ответственность за это очередное страшное военное преступление, которое было направлено против собственных граждан», — сообщила Мария Захарова на брифинге, ее слова передает ТАСС. Она напомнила слова Зеленского. «Как он сказал пару лет назад? Что он „не лох“? А раз так, то ответственность на нем. Безусловно, на нем», — отметила дипломат.
Захарова также выразила недоумение реакцией международного сообщества на произошедшее. Она отметила, что после удара генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность и обвинил Россию в нападении на мирных жителей, в то время как цели удара были, по ее словам, абсолютно легитимными. Представитель МИД РФ сравнила эту ситуацию с событиями в Буче, подчеркнув, что ни у одного международного органа за три года не нашлось возможности обнародовать списки якобы погибших там. Захарова добавила, что, по ее мнению, украинский режим использует гражданское население в качестве «живого щита» для военных встреч, а западные кураторы Киева замалчивают эти факты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.