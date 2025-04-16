Триумф рубля будет недолгим

Укрепление рубля не будет долгим, и уже в этом году курс доллара может снова стать трехзначным. Российская валюта подорожала из-за действий спекулянтов, продажи иностранных денег правительством и ЦБ, торговых пошлин США. Но ситуация в экономике оставляет рублю мало шансов долго держаться на этом уровне, уверены эксперты URA.RU.
По данным Bloomberg, рубль стал самой доходной валютой в мире, показав в этом году сильный рост и обогнав даже золото, которое традиционно считается защитным активом. По данным агентства, с начала года российская денежная единица укрепилась по отношению к американской на внебиржевом рынке на 38%. Среди причин эксперты, опрошенные изданием, называют инициированные президентом США Дональдом Трампом торговые войны и поддержку курса рубля высокими процентными ставками и деятельностью Фонда национального благосостояния.
По курсу ЦБ на 16 апреля доллар стоит 82,3 рубля. С начала года он подешевел почти на 20 рублей, а с 29 ноября, когда американская валюта достигала пиковой отметки, — на 27,28 рубля. На международном валютном рынке Forex доллар 14 апреля опускался ниже 81 рубля, обновив минимум с 18 марта.
Рубль укрепляется на фоне позитивных для России геополитических новостей и связан с активностью спекулянтов на валютном рынке, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Кроме того, в последние годы из-за санкций в РФ с задержкой в два-четыре месяца поступают экспортные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов. Цены на них на рубеже 2024 и 2025 годов были выше, чем сегодня, как и объемы поставок.
«Между тем импорт пока проседает, в частности, это видно по торговле с Китаем. Оказывает влияние затоваривание на складах, снижение покупательской активности. Также на рынок влияют продажи валюты Центробанком. Все это в совокупности приводит к более дорогому рублю.
Но ни внешнеэкономический фон, ни ситуация на внутренних рынках не способствуют тому, чтобы такой курс сохранялся надолго. Еще недели, максимум — месяцы, и мы опять увидим трехзначные курсы», — отмечает эксперт.
В апреле правительство резко увеличило предложение валюты на российском рынке, чтобы компенсировать недобор нефтегазовых доходов в марте, комментирует ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Минфин принял решение продать валюту и золото на 35 млрд рублей в период с 7 апреля по 12 мая. У ЦБ также есть свой план продаж, который регулятор увеличил вдвое.
«Кроме того, из-за вводимых США пошлин курс доллара снижается на мировом рынке — инвесторы начинают с опасением относиться к этой валюте и переключаются на евро. Доллар держится пока на низких отметках, но с достаточно высокой волатильностью — недавно он поднимался до 86 рублей. В ближайшее время такая нестабильность сохранится — до конца апреля доллар будет колебаться в пределах 80-86 рублей, при этом рубль каждый раз будет укрепляться на позитивных геополитических новостях. Прошла встреча Путина и Уиткоффа — рубль получил поддержку», — отметил Масленников.
В мае начнется ослабление рубля, которое будет плавно идти в течение года, полагает экономист. Наиболее вероятным к концу года он считает курс около 100 рублей за доллар.
Укрепление рубля может быть связано с успехами в проведении международных платежей, предполагает исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. На сокращение импорта, от которого также зависит курс, влияет не только снижение потребительского спроса, но и импортозамещение, считает он.
«В долгосрочной перспективе динамика курса будет зависеть от того, удастся ли убедить компании больше инвестировать на внутреннем рынке и не вывозить капиталы за рубеж. Если получится создать для этого условия, рубль будет чувствовать себя уверенно. Пока на ослабление российской валюты играет падение цен на нефть, поэтому дальнейшего укрепления рубля в ближайшее время не будет. Скорее всего, до конца апреля произойдет падение в пределах 90 рублей за доллар», — отметил собеседник URA.RU.
За общими формулировками о снижении геополитических рисков стоят конкретные действия инвестиционных фондов. Они и повлияли на курс, уверен экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Допустим, инвестфонд получает в США кредит в долларах условно под 4% годовых. Далее через дружественную страну — ОАЭ, Казахстан или Азербайджан — эти деньги приходят в Россию. Их меняют на рубли и покупают облигации федерального займа. Это главная причина. Рубль вырос, нефть при этом упала — это хорошо для снижения инфляции. Но бюджет требует дешевого рубля, да и экспортная выручка сократится. Поэтому летом мы увидим доллар по 100 рублей — это адекватная цена рубля в нынешней ситуации», — полагает эксперт.
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