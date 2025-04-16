Триумф рубля будет недолгим

Когда доллар снова подорожает

© Служба новостей «URA.RU»
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Рубль стал самой доходной валютой в мире, обогнав даже золото
Рубль стал самой доходной валютой в мире, обогнав даже золото Фото:

Укрепление рубля не будет долгим, и уже в этом году курс доллара может снова стать трехзначным. Российская валюта подорожала из-за действий спекулянтов, продажи иностранных денег правительством и ЦБ, торговых пошлин США. Но ситуация в экономике оставляет рублю мало шансов долго держаться на этом уровне, уверены эксперты URA.RU.

Среди причин укрепления рубля эксперты называют введенные Дональдом Трампом торговые пошлины
Среди причин укрепления рубля эксперты называют введенные Дональдом Трампом торговые пошлины
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По данным Bloomberg, рубль стал самой доходной валютой в мире, показав в этом году сильный рост и обогнав даже золото, которое традиционно считается защитным активом. По данным агентства, с начала года российская денежная единица укрепилась по отношению к американской на внебиржевом рынке на 38%. Среди причин эксперты, опрошенные изданием, называют инициированные президентом США Дональдом Трампом торговые войны и поддержку курса рубля высокими процентными ставками и деятельностью Фонда национального благосостояния.

По курсу ЦБ на 16 апреля доллар стоит 82,3 рубля. С начала года он подешевел почти на 20 рублей, а с 29 ноября, когда американская валюта достигала пиковой отметки, — на 27,28 рубля. На международном валютном рынке Forex доллар 14 апреля опускался ниже 81 рубля, обновив минимум с 18 марта.

Доходы от продажи нефти играли в пользу рубля, но теперь цены на нее упали
Доходы от продажи нефти играли в пользу рубля, но теперь цены на нее упали
Фото:

Рубль укрепляется на фоне позитивных для России геополитических новостей и связан с активностью спекулянтов на валютном рынке, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Кроме того, в последние годы из-за санкций в РФ с задержкой в два-четыре месяца поступают экспортные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов. Цены на них на рубеже 2024 и 2025 годов были выше, чем сегодня, как и объемы поставок.

«Между тем импорт пока проседает, в частности, это видно по торговле с Китаем. Оказывает влияние затоваривание на складах, снижение покупательской активности. Также на рынок влияют продажи валюты Центробанком. Все это в совокупности приводит к более дорогому рублю.

Но ни внешнеэкономический фон, ни ситуация на внутренних рынках не способствуют тому, чтобы такой курс сохранялся надолго. Еще недели, максимум — месяцы, и мы опять увидим трехзначные курсы», — отмечает эксперт.

В апреле правительство резко увеличило предложение валюты на российском рынке, чтобы компенсировать недобор нефтегазовых доходов в марте, комментирует ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Минфин принял решение продать валюту и золото на 35 млрд рублей в период с 7 апреля по 12 мая. У ЦБ также есть свой план продаж, который регулятор увеличил вдвое.

«Кроме того, из-за вводимых США пошлин курс доллара снижается на мировом рынке — инвесторы начинают с опасением относиться к этой валюте и переключаются на евро. Доллар держится пока на низких отметках, но с достаточно высокой волатильностью — недавно он поднимался до 86 рублей. В ближайшее время такая нестабильность сохранится — до конца апреля доллар будет колебаться в пределах 80-86 рублей, при этом рубль каждый раз будет укрепляться на позитивных геополитических новостях. Прошла встреча Путина и Уиткоффа — рубль получил поддержку», — отметил Масленников.

В мае начнется ослабление рубля, которое будет плавно идти в течение года, полагает экономист. Наиболее вероятным к концу года он считает курс около 100 рублей за доллар.

Укрепление рубля может быть связано с успехами в проведении международных платежей, предполагает исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. На сокращение импорта, от которого также зависит курс, влияет не только снижение потребительского спроса, но и импортозамещение, считает он.

К концу года доллар снова будет стоить 100 рублей, полагают эксперты
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«В долгосрочной перспективе динамика курса будет зависеть от того, удастся ли убедить компании больше инвестировать на внутреннем рынке и не вывозить капиталы за рубеж. Если получится создать для этого условия, рубль будет чувствовать себя уверенно. Пока на ослабление российской валюты играет падение цен на нефть, поэтому дальнейшего укрепления рубля в ближайшее время не будет. Скорее всего, до конца апреля произойдет падение в пределах 90 рублей за доллар», — отметил собеседник URA.RU.

За общими формулировками о снижении геополитических рисков стоят конкретные действия инвестиционных фондов. Они и повлияли на курс, уверен экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Допустим, инвестфонд получает в США кредит в долларах условно под 4% годовых. Далее через дружественную страну — ОАЭ, Казахстан или Азербайджан — эти деньги приходят в Россию. Их меняют на рубли и покупают облигации федерального займа. Это главная причина. Рубль вырос, нефть при этом упала — это хорошо для снижения инфляции. Но бюджет требует дешевого рубля, да и экспортная выручка сократится. Поэтому летом мы увидим доллар по 100 рублей — это адекватная цена рубля в нынешней ситуации», — полагает эксперт.

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Укрепление рубля не будет долгим, и уже в этом году курс доллара может снова стать трехзначным. Российская валюта подорожала из-за действий спекулянтов, продажи иностранных денег правительством и ЦБ, торговых пошлин США. Но ситуация в экономике оставляет рублю мало шансов долго держаться на этом уровне, уверены эксперты URA.RU. По данным Bloomberg, рубль стал самой доходной валютой в мире, показав в этом году сильный рост и обогнав даже золото, которое традиционно считается защитным активом. По данным агентства, с начала года российская денежная единица укрепилась по отношению к американской на внебиржевом рынке на 38%. Среди причин эксперты, опрошенные изданием, называют инициированные президентом США Дональдом Трампом торговые войны и поддержку курса рубля высокими процентными ставками и деятельностью Фонда национального благосостояния. По курсу ЦБ на 16 апреля доллар стоит 82,3 рубля. С начала года он подешевел почти на 20 рублей, а с 29 ноября, когда американская валюта достигала пиковой отметки, — на 27,28 рубля. На международном валютном рынке Forex доллар 14 апреля опускался ниже 81 рубля, обновив минимум с 18 марта. Рубль укрепляется на фоне позитивных для России геополитических новостей и связан с активностью спекулянтов на валютном рынке, полагает главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин. Кроме того, в последние годы из-за санкций в РФ с задержкой в два-четыре месяца поступают экспортные доходы от продажи нефти и нефтепродуктов. Цены на них на рубеже 2024 и 2025 годов были выше, чем сегодня, как и объемы поставок. «Между тем импорт пока проседает, в частности, это видно по торговле с Китаем. Оказывает влияние затоваривание на складах, снижение покупательской активности. Также на рынок влияют продажи валюты Центробанком. Все это в совокупности приводит к более дорогому рублю. В апреле правительство резко увеличило предложение валюты на российском рынке, чтобы компенсировать недобор нефтегазовых доходов в марте, комментирует ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников. Минфин принял решение продать валюту и золото на 35 млрд рублей в период с 7 апреля по 12 мая. У ЦБ также есть свой план продаж, который регулятор увеличил вдвое. «Кроме того, из-за вводимых США пошлин курс доллара снижается на мировом рынке — инвесторы начинают с опасением относиться к этой валюте и переключаются на евро. Доллар держится пока на низких отметках, но с достаточно высокой волатильностью — недавно он поднимался до 86 рублей. В ближайшее время такая нестабильность сохранится — до конца апреля доллар будет колебаться в пределах 80-86 рублей, при этом рубль каждый раз будет укрепляться на позитивных геополитических новостях. Прошла встреча Путина и Уиткоффа — рубль получил поддержку», — отметил Масленников. Укрепление рубля может быть связано с успехами в проведении международных платежей, предполагает исполнительный директор Института экономики роста имени П.А. Столыпина Антон Свириденко. На сокращение импорта, от которого также зависит курс, влияет не только снижение потребительского спроса, но и импортозамещение, считает он. «В долгосрочной перспективе динамика курса будет зависеть от того, удастся ли убедить компании больше инвестировать на внутреннем рынке и не вывозить капиталы за рубеж. Если получится создать для этого условия, рубль будет чувствовать себя уверенно. Пока на ослабление российской валюты играет падение цен на нефть, поэтому дальнейшего укрепления рубля в ближайшее время не будет. Скорее всего, до конца апреля произойдет падение в пределах 90 рублей за доллар», — отметил собеседник URA.RU. За общими формулировками о снижении геополитических рисков стоят конкретные действия инвестиционных фондов. Они и повлияли на курс, уверен экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. «Допустим, инвестфонд получает в США кредит в долларах условно под 4% годовых. Далее через дружественную страну — ОАЭ, Казахстан или Азербайджан — эти деньги приходят в Россию. Их меняют на рубли и покупают облигации федерального займа. Это главная причина. Рубль вырос, нефть при этом упала — это хорошо для снижения инфляции. Но бюджет требует дешевого рубля, да и экспортная выручка сократится. Поэтому летом мы увидим доллар по 100 рублей — это адекватная цена рубля в нынешней ситуации», — полагает эксперт.
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