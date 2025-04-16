В Тарко-Сале (ЯНАО) возводят четырехэтажную школу на 13 тысяч квадратных метров при поддержке компании «НОВАТЭК». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.
«На первом этаже школы на 550 мест разместятся фойе с зоной отдыха, столовая, актовый зал с амфитеатром и кабинеты для начальных классов», — рассказали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. Кабинеты разместят на втором и третьем этажах, для учеников оборудуют видеостудию.
Школа будет оборудована двумя спортзалами, в одном из которых будет скалодром и территория для занятия гимнастикой. Территория вокруг здания будет со спортплощадками и зелеными зонами.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО заключили соглашение о партнерстве с «НОВАТЭКОМ». Стороны запланировали строительство детского сада в Юбилейном микрорайоне Тарко-Сале, покупку современного оборудования для взрослой поликлиники в Новом Уренгое (ЯНАО), а также продолжили реализовывать важные социальные программы.
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