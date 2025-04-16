16 апреля 2025

В ЯНАО построят современную школу при поддержке газодобывающего гиганта. Фото

В Тарко-Сале «НОВАТЭК» строит суперсовременную школу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа в Тарко-Сале будет четырехэтажной (архивное фото)
Школа в Тарко-Сале будет четырехэтажной (архивное фото) Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) возводят четырехэтажную школу на 13 тысяч квадратных метров при поддержке компании «НОВАТЭК». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«На первом этаже школы на 550 мест разместятся фойе с зоной отдыха, столовая, актовый зал с амфитеатром и кабинеты для начальных классов», — рассказали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. Кабинеты разместят на втором и третьем этажах, для учеников оборудуют видеостудию.

Школа будет оборудована двумя спортзалами, в одном из которых будет скалодром и территория для занятия гимнастикой. Территория вокруг здания будет со спортплощадками и зелеными зонами.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО заключили соглашение о партнерстве с «НОВАТЭКОМ». Стороны запланировали строительство детского сада в Юбилейном микрорайоне Тарко-Сале, покупку современного оборудования для взрослой поликлиники в Новом Уренгое (ЯНАО), а также продолжили реализовывать важные социальные программы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тарко-Сале (ЯНАО) возводят четырехэтажную школу на 13 тысяч квадратных метров при поддержке компании «НОВАТЭК». Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства. «На первом этаже школы на 550 мест разместятся фойе с зоной отдыха, столовая, актовый зал с амфитеатром и кабинеты для начальных классов», — рассказали в официальном telegram-канале правительства ЯНАО. Кабинеты разместят на втором и третьем этажах, для учеников оборудуют видеостудию. Школа будет оборудована двумя спортзалами, в одном из которых будет скалодром и территория для занятия гимнастикой. Территория вокруг здания будет со спортплощадками и зелеными зонами. Ранее URA.RU сообщало, что власти ЯНАО заключили соглашение о партнерстве с «НОВАТЭКОМ». Стороны запланировали строительство детского сада в Юбилейном микрорайоне Тарко-Сале, покупку современного оборудования для взрослой поликлиники в Новом Уренгое (ЯНАО), а также продолжили реализовывать важные социальные программы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...