Первым на Ямале был Новый Уренгой: как зарождалось движение «Бессмертный полк»

С каждым годом движение «Бессмертный полк» на Ямале продолжает набирать популярность, объединяя людей, желающих почтить память своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. О том, как проходили шествия на территории округа с момента его зарождения в 2014 году и в последующие годы, рассказывает URA.RU.
Как начиналось движение «Бессмертного полка» на Ямале
Новый Уренгой был первым зарегистрирован как город-участник всероссийского движения «Бессмертный полк» в 2014 году. Затем у памятной акции становилось все больше сторонников. В 2015 году жители Губкинского и Лабытнанги тоже стали участниками шествия.
В 2016-м шествия в городах округа завершались «Вальсом Победы» и «Песней Победы». Количество участников кратно росло. В Салехарде «Бессмертный полк» собрал горожан от мала до велика. Количество участников тогда не считали. Но однозначно было ясно, что движение ширится, на мероприятие собираются тысячи человек.
В 2018 году ряды шествия пополнили члена Союза оленеводов. Один из тундровиков собирался надеть военную форму времен войны и на оленьей упряжке встать во главе колонны.
В 2021 году в ЯНАО открылось 78-е в России региональное отделение общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России». Руководитель исполкома Елена Алешина позднее отмечала:
«Когда спрашивают: «Бессмертный полк России», «Волонтеры Победы», «Поисковое движение» – все занимаются примерно одним и тем же, не перебор ли это, я отвечаю: перебор будет тогда, когда мы будем много говорить и ничего не делать. У нас у всех цель одна – сохранение исторической памяти».
2019 — 2022 годы: «Бессметный полк» ушел в виртуальный формат
В годы пандемии COVID-19 акция «Бессмертный полк» в Ямало-Ненецком автономном округе проходила в онлайн-формате. Граждане могли загрузить фотографии своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, на официальный сайт акции или в социальные сети с хештегом #БессмертныйПолк. В некоторых городах были организованы мелкие локальные мероприятия, где люди выходили на улицы с портретами в домашних условиях, соблюдая дистанцию.
В мае 2022 года торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, впервые за последние два года проходили в традиционном формате. Десятки тысяч жителей ЯНАО прошли в колоннах «Бессмертного полка». Так, улица Чубынина собрала десять тысяч салехардцев, которые прошли победным строем до культурно-исторического комплекса «Парк Победы».
Причем, колонна в ямальской столице стала не самой большой в регионе. По официальным данным мэрии Нового Уренгоя, там с «Бессмертным полком» прошли около 16,5 тысячи горожан.
В этом же году ямальцев стали призывать к единому формату оформления штендеров. В сети появились онлайн-конструкторы плакатов, разработанные специально для «Бессмертного полка». Некоторые предприниматели предлагали организационную помощь. Например, бизнесмен Сергей Попов готов был бесплатно распечатывать фотографии ветеранов. И делал это не один год. Снимок с предком можно было изготовить также на нагрудный значок.
Общественники в Новом Уренгое впервые провели акцию в память о погибших солдатах, которые участвовали в спецоперации на Украине. Активисты присоединились к шествию Бессмертного полка с портретами российских военнослужащих.
Глава Салехарда Алексей Титовский поделился историей своих предков-участников войны. «Алексей Сергеевич, мой дед, освобождал левобережную Украину, был тяжело ранен, когда форсировал Днепр в октябре 1943 года», — рассказал он в соцсетях.
2023 — 2025 годы: губернатор рассказал о воевавших предках
Затем, в последующие годы, ямальские власти снова решили отменить торжественные шествия в честь победы в Великой Отечественной войне. Это было сделано из соображений безопасности. Шествие вернулось в онлайн-режимы.
Ямальские школы активно участвовали в подготовке к акции, проводя уроки, посвященные истории Великой Отечественной войны. Ученики из различных муниципалитетов организовали выставки, рассказывая о подвиге своих предков и об их личных историях.
Губернатор ЯНАО Артюхов в сетях поделился историей своих родственников. «Иван Иванович — родной брат бабушки, погиб в декабре 44-го под Будапештом за несколько месяцев до Победы», — рассказал глава округа.
Кроме того, Ямал активно использовал современные технологии для сохранения исторической памяти. Например, в 2023 году была запущена новая цифровая платформа, где жители региона могут оставлять воспоминания о своих родственниках, а также участвовать в онлайн-версии акции. В день праздника были организованы онлайн-трансляции, на которых проходили торжественные мероприятия, позволяя жителям округа участвовать в акции, не выходя из дома.
В 2024 году онлайн-режим был сохранен. Ямальцы устраивали стены памяти в организациях по месту работы. О подвигах предков писали корпоративные СМИ, в том числе пресса нефтегазовых предприятий. Водители размещали фото ветеранов на своих автомобилях.
В 2025 году акция «Бессмертный полк» в Ямало-Ненецком автономном округе, как и в других регионах России, вернется на улицы. Ее проведут с учетом всех рекомендаций и требований, касающихся безопасности и здоровья участников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!