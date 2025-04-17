Жители «тюменской матрешки» стали реже покупать машины

Жители Тюмени, ХМАО и ЯНАО стали меньше покупать автомобили из-за роста цен
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В первом квартале этого года спрос на машины сильно отставал от предложения
В первом квартале этого года спрос на машины сильно отставал от предложения Фото:

Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО стали меньше покупать автомобили из-за роста цен и удорожания автокредитов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.

«В Тюменской области, Югре и на Ямале потребительская активность продолжила снижаться. <...> Продолжилось снижение продаж легковых автомобилей. Объемы продаж новых машин сокращаются с ноября прошлого года в связи с насыщением спроса, ростом цен, в том числе из-за повышения утилизационного сбора, а также удорожанием автокредитов», — заявили в пресс-службе.

Там же добавили, что в первом квартале этого года спрос на машины сильно отставал от предложения. По этой причине жителям начали предлагать скидки и рассрочки.

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Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО стали меньше покупать автомобили из-за роста цен и удорожания автокредитов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России. «В Тюменской области, Югре и на Ямале потребительская активность продолжила снижаться. <...> Продолжилось снижение продаж легковых автомобилей. Объемы продаж новых машин сокращаются с ноября прошлого года в связи с насыщением спроса, ростом цен, в том числе из-за повышения утилизационного сбора, а также удорожанием автокредитов», — заявили в пресс-службе. Там же добавили, что в первом квартале этого года спрос на машины сильно отставал от предложения. По этой причине жителям начали предлагать скидки и рассрочки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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