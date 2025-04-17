Жители «тюменской матрешки» стали реже покупать машины

Жители Тюменской области, ХМАО и ЯНАО стали меньше покупать автомобили из-за роста цен и удорожания автокредитов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Банка России.
«В Тюменской области, Югре и на Ямале потребительская активность продолжила снижаться. <...> Продолжилось снижение продаж легковых автомобилей. Объемы продаж новых машин сокращаются с ноября прошлого года в связи с насыщением спроса, ростом цен, в том числе из-за повышения утилизационного сбора, а также удорожанием автокредитов», — заявили в пресс-службе.
Там же добавили, что в первом квартале этого года спрос на машины сильно отставал от предложения. По этой причине жителям начали предлагать скидки и рассрочки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.