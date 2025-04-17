Чехия полностью отказалась от российской нефти

Чехия впервые в истории полностью отказалась от поставок российской нефти, заменив ее на энергоресурсы, поступающие по трансальпийскому нефтепроводу TAL. Об этом сообщил премьер-министр страны Петр Фиала.
«Первые увеличенные поставки нероссийской нефти прибыли из итальянского порта Триест на Центральную заправочную станцию в Нелагозевесе в среду. Уже сегодня днем MERO CR начнет транспортировать нефть своему владельцу, Orlen Unipetrol, на нефтеперерабатывающий завод в Литвинове», — рассказал Петр Фиала о время визита на нефтехранилище Нелагозевес, его слова передает чешское новостное агентство CTK.
«Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости», — подчеркнул он. Генеральный директор MERO CR добавил, что модернизированный трубопровод TAL позволит Чехии перекачивать до восьми миллионов тонн нефти в год, что полностью покроет потребности всех нефтеперерабатывающих заводов страны.
Проект по увеличению пропускной способности трубопровода TAL, получивший название TAL-PLUS, был одобрен чешским правительством еще в ноябре 2022 года на фоне начавшегося конфликта на Украине. Ранее большая часть нефти в Чехию поступала по российскому нефтепроводу «Дружба», а остальная часть — через TAL. По оценке правительства, полный переход на альтернативные поставки ожидался только к июлю 2025 года, однако благодаря ускоренной реализации проекта этого удалось достичь почти на год раньше. Премьер-министр Фиала ранее подчеркивал, что энергетическая независимость позволит Чехии избежать риска давления со стороны России.
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