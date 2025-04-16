Для проведения ремонтных работ в Салехарде отключат свет в сотнях домов
В Салехарде 17 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения ремонтных работ. Они коснутся нескольких сотен домов, садиков и магазинов, сообщили в мэрии города.
«Внимание! Отключение электричества 17 апреля 2025 года», — сообщили в ведомстве.
С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. В мэрии города дополнительно сообщили, что, несмотря на отсутствие света в детских садах «Золотой ключик» и «Росинка», учреждения будут работать штатно, так как персонал был предупрежден и подготовлен заранее.
График отключений электроэнергии в Салехарде
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