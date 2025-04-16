16 апреля 2025

Сотни домов и учреждений Салехарда останутся без света. Скрин

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Для проведения ремонтных работ в Салехарде отключат свет в сотнях домов
Для проведения ремонтных работ в Салехарде отключат свет в сотнях домов Фото:

В Салехарде 17 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения ремонтных работ. Они коснутся нескольких сотен домов, садиков и магазинов, сообщили в мэрии города.

«Внимание! Отключение электричества 17 апреля 2025 года», — сообщили в ведомстве.

С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. В мэрии города дополнительно сообщили, что, несмотря на отсутствие света в детских садах «Золотой ключик» и «Росинка», учреждения будут работать штатно, так как персонал был предупрежден и подготовлен заранее.

График отключений электроэнергии в Салехарде
График отключений электроэнергии в Салехарде
Фото:

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В Салехарде 17 апреля произойдут плановые отключения электричества для проведения ремонтных работ. Они коснутся нескольких сотен домов, садиков и магазинов, сообщили в мэрии города. «Внимание! Отключение электричества 17 апреля 2025 года», — сообщили в ведомстве. С графиком отключений и адресами, где они произойдут, можно ознакомиться ниже. В мэрии города дополнительно сообщили, что, несмотря на отсутствие света в детских садах «Золотой ключик» и «Росинка», учреждения будут работать штатно, так как персонал был предупрежден и подготовлен заранее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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