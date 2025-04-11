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21:12
«Я отказала ему, и он поклялся меня уничтожить»: куда пропала звезда «Бедной Насти» Елена Корикова
21:11
Челябинского школьника, задержавшего дебошира в школе, пригласили на вечер бокса. Видео
21:10
Продюсер объяснил, почему на концерт Бутусова в ХМАО продают дорогие билеты
Путин преподал урок дипломатии Зеленскому, который поругался с Трампом
21:08
Федералы включились в решение проблемы, которую подняла свердловская «Деловая Россия»
21:06
Военкор из Екатеринбурга отреагировал на санкции Зеленского
21:06
Казахстанский блогер получил пять лет за песню, оскорбляющую русских
Живет в США, где его называли «слизняком»: за что экс-главу МИД РФ Козырева* признали иноагентом
21:00
Снег и дожди, новый ректор в вузе, добыча урана: главное в Кургане за 11 апреля
20:59
Адвокат экс-замгубернатора ХМАО Шипилова сравнил его этапирование с пытками
20:55
Как США и Россия будут налаживать отношения
1
Россия обновляет силы для противостояния с Западом
20:52
Ямальских ветеранов ждут серьезные перемены, а следком расследует хищение субсидий на рыбу: события 11 апреля
20:50
Поклонницу Паши Техника арестовали после похорон рэпера
20:48
В самом спортивном районе Перми распродают квартиры за бесценок. Фото
Два ямальских мэра проворачивают старый сценарий выборов в заксо
20:47
Депутат, покинувший тюменскую ЛДПР, вступил в ЕР и заявился на выборы
20:45
Новый тренд или статистика: женщины захватывают законодательную власть в Тюменской области
1
20:45
В «дочке» нефтяной компании из ХМАО назначили нового директора
Как россиянам будут платить пенсии, если рождаемость не повысится
20:45
Под Челябинском построят новый жилой комплекс. Скрин
20:41
Зеленский ввел санкции против двух военкоров из Екатеринбурга
20:41
Челябинская область попала в топ-10 популярных направлений для путешествий
Кто срывает переговоры по Украине и почему ЕС видит в РФ врага
20:41
«Зеленский может только наложить в штаны»: Бардаш прокомментировал санкции Киева
20:40
Германия разработала свой план по России наперекор США
20:29
Дюмин: Россия будет развивать ВМФ с использованием технологий будущего
Сдался врагу, теперь ему грозит 16 лет тюрьмы: что известно о деле против бойца ВС РФ Иванишина
20:27
Какие санкции против России могут отменить в ближайшее время
20:20
Курганский актер Юрий Гальцев поделился своими детскими фотографиями
20:20
Отставка мэра Пыть-Яха стала сигналом губернатора Югры к региональным элитам
Свердловские слухи: силовики и мэры расстроили Паслера
20:20
В Тюменской области временно отключат радио и телевидение
20:19
Mash: под машиной экс-военкома Чувашии нашли взрывное устройство
20:11
Карантин из-за смертельной болезни ввели до лета в свердловском городе. Документ
«Мир требует изменений»: о чем Путин рассказал на совещании по развитию ВМФ
20:11
Жителям ХМАО предлагают работу в Израиле с зарплатой более 300 тысяч рублей
20:11
Число погибших при землетрясении в Мьянме достигло 3689
20:07
Стало известно состояние пострадавших в ДТП со скорой помощью в Тюмени
Слухи ХМАО: тревожный сигнал Кухарука
20:02
Жителей ХМАО возмутили дорогие билеты на концерт Бутусова
19:55
В Перми на время изменятся маршруты двух автобусов. Карта
19:49
Школьников Екатеринбурга проверили на военно-патриотическую подготовку
Слухи ЯНАО: элиты беспокоятся о пенсиях
19:48
Курган богат талантами: боец СВО принимал участие в операции «Авдеевская труба». Видео
19:45
Путин начал встречу с Уиткоффом. Видео
19:43
Владимир Путин начал встречу со Стивеном Уиткоффом
Тюменские слухи: олигарх размечтался о забвении
19:43
Главам челябинских городов рекомендовано готовить мешки с грунтом из-за дождя
19:40
ДОМ РФ выставит на торги земли под крупный микрорайон под Челябинском. Фото
19:39
В Синагоге Петербурга спецпосланнику США вручили мацу и кошерное вино
Пермские слухи: пациентов пугают зумеры
19:39
Сербский доброволец семь дней скрывался от ВСУ с ампутированной ногой
19:38
В Туапсе киллер в костюме химзащиты расстрелял криминального авторитета
19:32
Писториус отказал Украине в новых системах Patriot
Курганские слухи: тайные переговоры хлебопека
19:30
Уровень воды в реках Пермского края повысился на десятки сантиметров. Инфографика
19:30
Бабушка журналиста URA.RU из ЯНАО выжила в концлагере: семейные истории о героях Великой Отечественной
19:28
Власти ХМАО раскрыли места, где продают самый дешевый бензин. Инфографика
Челябинские слухи: чиновники боятся очных ставок
19:27
В ХМАО полиция поймала сто преступников, скрывавшихся от правосудия
19:25
Внешний долг России вырос до 312,4 миллиарда долларов
4
19:25
Зеленые или красные: какие яблоки полезнее — мнение диетолога
Молодежь в трауре: улицы Москвы заполонили подростки, желающие попрощаться с Пашей Техником. Фоторепортаж
19:23
Самозапреты как новый тренд: поможет ли это отказаться от кредитов и онлайн-шопинга?
19:17
Роспотребнадзор оштрафовал «Светофор» в ХМАО за опасную свинину
19:16
Бывший глава МИД России Козырев стал иноагентом
1
Всего одно заявление и деньги поступят: Минтруд анонсировал новую семейную выплату. Инфографика
19:16
После публикации URA.RU прокуратура проверит жалобы на воспитателя челябинского детсада
19:11
Хинштейн: СЖР поддержал идею памятника погибшим военкорам
19:06
«Люди практически живут тут!»: в Екатеринбурге иностранцы заполонили миграционный центр: причина
1
«Восхищались, вдохновлялись»: поклонники Паши Техника проводили рэпера в последний путь
19:05
Спецпосланник президента США посетил Исаакиевский собор в Петербурге
19:02
Исполнено первое поручение губернатора Моора в статусе главы тюменского реготделения ЕР
19:01
Подросток из Тюменской области собирался устроить резню в своей школе
19:00
Уралмаш затянуло густым дымом. Видео
19:00
Челябинцы раскупили билеты на первые рейсы в Минск
18:59
Смольный выделит петербуржцам субсидии на банные услуги
18:59
Зеленский ввел санкции против российских журналистов
18:59
Серую «трешку» продают за 300 миллионов в центре Екатеринбурга. Скрин
18:57
Курганские бойцы СВО впервые участвовали в чемпионате «Абилимпикс». Фото
18:56
Самолет Москва — Ташкент вернулся в аэропорт вылета из-за странного запаха
18:55
«Еще по машине им купите»: закупка мэрией Сургута кормушек-дворцов для белок вызвала резонанс в соцсетях
18:53
На Ямале возбуждено уголовное дело по факту хищения субсидий на вылов рыбы. Видео
18:50
В Петербурге прошли обыски в офисе УК «Интерус» из-за подделки документов
18:50
Патрушев назвал отвратительной идею Эстонии топить чужие суда
18:42
Самолет британской разведки появился над Черным морем
18:42
В Кургане придумали, как решать вопросы вывоза ТКО эффективнее и быстрее
18:41
В Тюмени арестован основатель бара «Секреты» и кофейни «Завтрак, пожалуйста»
18:40
Сотрудница колонии и ее муж спасли пятерых детей на пожаре в Челябинской области
18:38
УФАС уличило мэрию Пермского округа в сдаче объектов в аренду без торгов
18:37
Под Екатеринбургом ограничат движение на федеральной трассе до конца месяца
18:36
Пермская ЛДПР пригласила жителей края рассказать истории о Победе
18:35
Владелец крупнейших торговых центров в Нижневартовске удвоил прибыль
18:34
В Кургане на время ярмарки и уборки запретили парковаться в двух местах
18:30
Оленеводы на космодроме, обломки ракет в тундре, консервы на орбите: как ЯНАО связан с космосом
18:30
Российскому солдату, который добровольно сдался ВСУ, грозит 16 лет колонии
18:28
Власти региона дали обновленный прогноз по паводку на реке Ишим
18:27
В ЯНАО экстренно эвакуировали учащихся начальной школы
18:20
В Курганской области не хватает денег на новые учебники для школьников
6
18:15
Мандарины-гиганты из Китая завезли в магазины Екатеринбурга. Фото
18:15
Глава госпредприятия в Кургане владеет зубной клиникой, но это не понравилось прокуратуре
1
18:14
Пашу Техника похоронили на Николо-Архангельском кладбище
18:14
В зоне СВО пропал свердловский священник
18:14
Путин: все беспилотники войдут в единый разведкомплекс
18:13
Экс-замгубернатора ХМАО Шипилов сделал заявление о деньгах, найденных у него при обыске
18:05
Глава ФАДН Игорь Баринов обсудил вопросы сохранения традиционных ценностей
18:04
Первый замминистра обороны Украины Гаврилюк ушел с поста по собственному желанию
18:02
В Перми отреставрируют Спасо-Преображенский собор
18:00
Песков: Путин и посланник США Уиткофф могут обсудить встречу с Трампом
18:00
В Тобольске загорелся отдел полиции
18:00
В Кургане обсуждают, что ЛДПР закрыла четыре отделения в регионе. Инсайд
1
17:59
ДОМ РФ продаст с торгов старинное здание возле вокзала в Челябинске. Фото
2
17:57
На Ямале могут резко сократить квоты на вылов сиговых
17:55
Ямальское рыбное предприятие участвует в федеральном кадровом проекте
17:53
Путин призвал учитывать опыт СВО при подготовке военных моряков
17:53
Губернатор Текслер озвучил план по урожаю картофеля на предстоящий сезон
1
17:52
Пермяков на выходных ждут полеты на авиасимуляторе и дегустация космической еды. Афиша
17:48
Зеленая или коричневая: диетолог объяснила, какую гречку нужно есть
1
17:45
Силовики проверили храмы Сургута перед православными праздниками
17:44
Путин: в развитие ВМФ будет вложено 8,4 трлн рублей
1
17:44
Кунсткамера убирает свои главные экспонаты: куда пропали уроды
1
17:44
В Свердловской области отказались судить братьев, жестоко избивших ветерана СВО
17:40
Производитель популярных пермских сухариков сократил прибыль в 20 раз
17:34
Путин заявил о новом облике Военно-морского флота России
17:32
Песков: Путин встретится с Уиткоффом для обсуждения украинского конфликта
17:30
В Перми возле подъезда нашли труп мужчины
17:29
Песков: Встреча Путина и Уиткоффа состоится в Петербурге
17:28
Как подготовить грядки под ранние посевы: пошаговая инструкция
17:22
Центробанк опроверг информацию о лимите в 50 тысяч для снятия наличных
17:22
У подростка из Подмосковья выросли 14 лишних зубов
17:21
Банк России отчеканил миллион 10-рублевых монет «Челябинск»
2
17:19
Курганские кладбища обработают от клещей
17:19
«Невыносимо жить»: екатеринбуржцы задыхаются от трупного запаха в многоэтажке
5
17:18
К депрессивному микрорайону в ЯНАО отремонтируют дорогу за несколько десятков млн рублей
17:15
Россиян пугают старым фейком о ядовитых гадюках, которых сбрасывают с дронов
17:15
Экс-губернатора Севастополя и его брата приговорили в Лондоне
17:11
Посланник США Уиткофф посетил Большую хоральную синагогу в Петербурге
3
17:07
Экс-невестка Кадышевой заявила, что певица тяжело больна
1
17:07
Как выглядит аварийный дом в районе долгостроя, который хотят снести в Кургане. Фото, видео
17:05
Стала известна главная причина увольнений уральцев с высокой зарплатой
17:04
В Тюмени четыре риелтора использовали мошенническую схему при оформлении ипотек
17:00
Экс-застройщик челябинского метро раздумал требовать возврата «золотого парашюта»
16:56
В Махачкале задержали подозреваемого по делу о взрыве газа в жилом доме
16:53
На переговоры к Паслеру летит лидер федеральной партии
16:47
В Курганской области добыли уран с нового месторождения
7
16:45
В Челябинске перекроют переезд до микрорайона Чурилово
16:45
Арестован начальник управления «Военно-строительной компании»
16:45
Экс-директор Музея истории Екатеринбурга возглавил музей в Англии
1
16:44
В Петербурге суд признал виновным иностранца, оправдывавшего теракт в «Крокусе»
16:44
Челябинские школьники смогут заниматься астрофотографией в новой обсерватории. Фото
16:43
ФК «Урал» поддержал возвращение пива на стадионы
1
16:40
В преддверии 12 апреля в Тюменском районе восстанавливают улицу в честь великого космонавта
16:40
«Чушь несусветная»: экс-премьер Украины раскритиковал новый учебник по истории с заслугами Зеленского
16:40
Хозяйка пчелиной фермы в Сысерти одержала победу в войне с «Газпромом»
2
16:39
Мигранты перепродают места в очереди на регистрацию в Екатеринбурге
16:39
В аэропорту Ямала на сутки задерживают рейсы
16:35
Депутат гордумы Ноябрьска не сдержал свое слово и заявился на праймериз в заксо
16:30
Челябинский депутат Колесникова, награжденная за СВО, выдвинулась на выборы
1
16:30
В пермском баре нарушали трудовые права персонала
16:30
Россияне, попавшие в тюрьму в Тунисе, вернутся на родину в пятницу
16:25
Киеву пообещали 21 млрд евро на военные нужды
16:21
Что известно о мэре Пыть-Яха, который ушел в отставку после визита губернатора ХМАО
1
16:15
Писториуса удивили жалобы Украины на качество немецкой военной техники
16:08
В ХМАО на несколько дней перекроют участок трассы
16:08
Курганский продюсер Максим Фадеев опубликовал ноты молитвы «Отче наш». Фото
16:07
В Петербурге построят 16 новых станций метро до 2035 года
2
16:07
Стало известно, когда в Челябинске на реке Миасс запустят музыкальный фонтан. Фото
16:02
Вице-премьеру Сербии запретили въезд в страны Евросоюза
2
15:59
В челябинском районе назначили нового прокурора
15:55
Фанаты Паши Техника на церемонии прощания с артистом спели гимн России. Видео
1
15:52
Арестован екатеринбуржец, обвиняемый в двойном убийстве в «нулевые». Фото
15:48
Директор курганского молочного завода Ватагин помог покрасить памятник ко Дню Победы. Фото
15:47
Появилось видео падения крана, которым убило рабочего на Уралмаше
15:45
Военный суд в Москве не выпустил из СИЗО генерал-майора Попова
1
15:45
В России начали разрабатывать единый визуальный код страны
3
15:45
ФСБ: трансграничные преступные группы добывают в Курганской области ценные биоресурсы
15:43
Бывшему заму губернатора ХМАО Шипилову продлили арест
15:42
Стала известна стоимость подержанных автомобилей в Пермском крае
15:41
URA.RU запустило музыкальный проект для жителей УрФО
15:41
Что тюменские вузы думают о новых правилах приема абитуриентов из колледжей
1
15:39
В Сургуте такси утонуло в огромной луже. Видео
15:38
Аксенов: все пляжи Крыма очищены от мазута
1
15:37
Застройщик тюменского политика отчитался о доходах
15:36
В Пермском крае подросток с пистолетом напал на девушку
15:36
Парни, избившие школьника, кошмарят целый поселок в Каменске-Уральском
15:34
Паша Техник умер: кто такой, чем известен и из-за чего умер
36
15:30
Олимпийский чемпион Ягудин поделился экстремальным способом похудения
1
15:30
Экс-кандидат в мэры Герасименко прощается с Курганом, но так просто уезжать не собирается
3
15:28
Депутат Денисенко: граждане имеют право знать о расходах Челябинской области
1
15:26
Ученые предсказали нашествие комаров и мошек в ХМАО
1
15:22
Дмитриев встретился с посланником президента США Уиткоффом в Петербурге
15:22
Текслер назначил замминистра в правительство Челябинской области
15:21
На прощании с Пашей Техником начались задержания
3
15:21
Спецпосланник Трампа встретится с Путиным второй раз за месяц: визит Уиткоффа совпал с обменом пленными
15:20
В Челябинской области в апреле почва нагревалась до +40 градусов
15:19
Челябинский губернатор Текслер наградил сотрудника ФСБ
15:17
Проректор ЧелГУ: новый порядок приема в вузы повысит качество образования
15:16
Utair опроверг информацию о возобновлении рейсов из Нижневартовска в Москву
2
15:13
В Екатеринбурге нашли труп в элитной иномарке. Фото
15:12
Минобороны отчиталось об ударах по военным объектам Украины
15:11
В Кургане планируют снести 81 гараж. Список
15:09
Приятель Паши Техника запустил беспилотник над поклонниками артиста. Видео
15:07
В Екатеринбург привезут Благодатный огонь из Иерусалима. Фото
15:07
Детство в нищете, смерть сына и одиночество: Ирине Безруковой — 60
15:07
Известный пермский производитель меда сократил прибыль
15:06
В Металлургическом районе Челябинска переименуют остановки
15:06
Госавтоинспекторы в ЯНАО ищут должников, не оплативших штрафы ГИБДД
15:05
На прощании с Пашей Техником фанаты перекрыли дорогу
15:02
Директор Джигурды на похоронах Паши Техника вспомнила неприятную историю. Видео
15:01
Мужчину сбил грузовой поезд на станции в Пермском крае. Видео
15:01
Огонь научил: как СНТ Курганской области, где бушевали пожары, готовятся к опасному сезону. Видео
15:00
Нарышкин заявил, что Россия продолжит диалог с США
14:57
Толпа скандирует «Паша Техник» у храма Петра и Павла в Лефортово. Видео
14:56
Роспотребнадзор Башкирии прокомментировал фейковый ролик о нашествии клещей
14:53
Названа возможная причина крушения самолета с семьей главы филиала Siemens
1
14:51
Поклонники Паши Техника перелезают через забор, чтобы попрощаться с артистом
1
14:51
В Нижневартовске выбрали популярные рестораны
14:49
Директора аэропорта в ЯНАО привлекли к ответственности
14:48
Франция планирует операции против РФ на границе с Украиной и Молдавией
14:48
Власти Екатеринбурга сносят киоски у ТЦ «Мегаполис», им пытались помешать. Фото, видео
5
14:46
Губернатор Паслер начал ревизию обещаний Куйвашева, заморожены миллиарды
5
14:45
Курганцы покупают билеты на концерт Shaman до старта продаж в филармонии. Скрин
14:44
Заграница десятками тонн скупает курганские консервы
7
14:44
Роспотребнадзор начал проверку пермского ресторана, в котором мог отравиться известный блогер
14:44
В Москве проходит прощание с Пашей Техником: онлайн-трансляция
3
14:42
Бывший челябинский прокурор, отработав в ЛНР, перебрался ближе к Москве
14:41
В Челябинске на месяц ограничат движение по улице Российской. Схема
1
14:40
Премьер-министр Грузии надеется на урегулирование отношений с Россией
1
14:36
Сын тюменского авторитета закатит тусовку в Екатеринбурге
14:35
Инженер ранен при обстреле ВСУ энергообъекта в ЛНР
14:35
Мама Паши Техника разрыдалась в храме
1
14:32
ВСУ пять раз за сутки атаковали энергообъекты России
14:31
Соперник Текслера на выборах губернатора выдвинулся в челябинское заксобрание. Фото
14:31
Депутатам ЯНАО изменили условия для получения пенсии
2
14:30
Курганский суд пересмотрит дело о нелегальной печати книг про Гарри Поттера
1
14:26
Курган богат талантами: студент увеличил срок работы электропогрузчиков
14:25
Соседи Пугачевой в деревне Грязь с ужасом вспоминают ее прежние дни рождения
8
14:24
«Сколько можно терпеть»: депутат заксо призвал бороться за права «Автомобилиста» в КХЛ. Видео
3
14:22
Врачи ведущих клиник России провели на Ямале медобследования семей тундровиков
14:20
Бывшая жена Паши Техника Ева Карицкая приехала на церемонию прощания
14:19
Нидерланды могут принять решение в пользу бывших акционеров ЮКОСА
14:19
Челябинцев пригласили на вербное воскресенье в новый кафедральный собор. Фото
14:15
Якушев обсудил с врио главы Оренбургской области народную программу ЕР
14:15
Сезон дождей: что ожидать в Кургане 12 апреля
14:13
В центре Челябинска мужчина сорвался с моста и упал в реку Миасс. Видео
14:13
Поклонники Паши Техника толпами идут на похороны к храму Петра и Павла. Фото, видео
4
14:12
На Челябинскую область обрушатся очень сильные снегопады
14:11
Профайл Данила Лаврентьева: курганский мастер спорта России по дзюдо празднует День рождения. Фото
3
14:10
Власти ХМАО раскрыли самые дефицитные профессии в регионе
14:09
Тиктокер Иван Золо стал угрозой нацбезопасности Украины
14:06
Власти ЯНАО нашли замену спецпредставителю губернатора Артюхова в ДНР. Инсайд
14:03
Организаторы Первой лиги КВН раскрыли, что ждет зрителей в новом сезоне в Перми
14:00
Петербург передал Кыргызстану обвиняемого в мошенничестве с визой
14:00
Курганский округ после критики правительства массово отправил заброшки под снос. Фото
5
14:00
«Папка обо всех скучает и бьет врага»: о чем рассказывали, и что скрывали красноармейцы в письмах с фронта
14:00
Вербное воскресенье 2025: что можно и нельзя делать
13:54
Атомный ледокол чуть не снес палатку со спящим рыбаком. Видео
3
13:54
Пермскую эспланаду после зимы заполонили полчища мышей из общепита
1
13:52
Клиенты Ситибанка неожиданно стали получать выплаты по замороженным активам
1
13:49
В Кургане мигрант отделался штрафом за поддельную справку
13:49
Челябинскую область засыпает снегом. Фото, видео
13:45
Бывшего вице-мэра Челябинска Репринцева оставили в СИЗО, но он уйдет на фронт
1
13:42
Захарова: США вытирают о Зеленского грязные и окровавленные руки
1
13:41
Водитель BMW, столкнувшийся со скорой помощью в Тюмени, дал комментарий URA.RU
1
13:40
Путин проведет важное совещание по вопросам развития ВМФ в Санкт-Петербурге
13:40
Лавров посоветовал не обольщаться контактами России и США
1
13:35
В СНГ вводят новое звание «Город трудовой славы.1941-1945 годы»
13:32
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