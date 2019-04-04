Ради суперпроекта властей в Тюмени могут вырубить деревья, внесенные в Красную книгу

Десятки сердцелистных лип, внесенных в Красную книгу Тюменской области, могут быть вырублены ради строительства дорожной развязки на перекрестке улиц Мельникайте и Дамбовской в Тюмени. Об этом сообщили в экодвижении «Зеленый хоровод».
По словам активистов, вырублены могут быть 39 краснокнижных деревьев. «В Тюмени планируется строительство мостовой развязки на перекрёстке ул. Мельникайте-Дамбовская. Прилегающая территория улицы Промышленной, вероятно, попадает под застройку. Мы насчитали 14 вековых лип. Вдоль Промышленной улицы растёт 25 таких же лип, но деревьям когда-то обрезали крону, оценить их состояние до появления листьев невозможно. Всего на строительном участке может быть вырублено 39 (!) деревьев», написали активисты в своем паблике в соцсети «ВКонтакте».
Экологи обратились с вопросами в администрацию Тюмени и региональное отделение ОНФ. В мэрии запрос «URA.RU» перенаправили в Главное управление строительства Тюменской области — там оперативный комментарий получить не удалось, в ведомство направлен запрос. В ОНФ сообщили, что они приняли обращение активистов и в ближайшее время отработают его.
Ранее агентство сообщало, что экологи бьют тревогу по поводу возможной вырубки деревьев вдоль улицы Мельникайте, которую тюменские власти хотят превратить в скоростную магистраль. Экс-губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявлял, что создание дорог непрерывного движения, первой из которых должна стать улица Мельникайте, необходимо для предотвращения транспортного коллапса. Его преемник Александр Моор говорил, что улица исторически была транзитной, такая же роль отводится ей и в будущем. По мнению общественников, на этом участке могут пострадать сотни зеленых насаждений.