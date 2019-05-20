С Шумковым за пост губернатора будут бороться два варяга

Партии решают, кто будет соперничать на выборах с Вадимом Шумковым Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Курганской области-2019

Кандидатом в губернаторы Курганской области от «Справедливой России» может стать еще один «варяг». Об этом «URA.RU» сообщил источник, близкий к руководству партии.

«Деньги за это выдвижение уже „занесли“, так что вопрос решен», — сообщил инсайдер. При этом он не смог назвать имя претендента и мотив, который заставил его выдвигаться в губернаторы в другом регионе. Руководитель регионального отделения «Справедливой России» Борис Шалютин рассказал в разговоре с корреспондентом «URA.RU», что сейчас рассматриваются варианты его замены в случае ухода на пост уполномоченного по правам человека в Курганской области. «Будет два разных человека — руководитель регионального отделения и кандидат в губернаторы», — озвучил он планы. Также Борис Шалютин отметил, что вероятный кандидат в губернаторы «известный человек», который не является членом «СР».

Ранее в зауральском отделении КПРФ заявляли, что конкурентом врио губернатора Курганской области Вадима Шумкова станет депутат Курганской городской думы Яков Сидоров, а от ЛДПР будет выдвинут депутат Госдумы от Челябинской области Виталий Пашин. Также сообщалось, что Вадим Шумков будет претендовать на пост губернатора Зауралья в порядке самовыдвижения, а не от одной из политических партий.