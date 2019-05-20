На федеральной трассе хозяйку сломанного автомобиля насмерть сбил грузовик

На федеральной трассе М4 «Дон» в Московской области грузовик сбил девушку, которая вышла на дорогу из-за поломки своего автомобиля. Владелица легковушки хотела установить знак аварийной остановки.
Водитель малотоннажного грузовика не заметил появившуюся на дороге девушку. Машина врезалась в легковушку и сбила ее хозяйку. «Удар был такой силы, что легковушку отбросило в отбойник», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова очевидца ДТП.
От полученных травм девушка скончалась на месте. Сотрудники полиции прибыли на место для выяснения обстоятельств аварии.