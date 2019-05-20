20 мая 2019

На федеральной трассе хозяйку сломанного автомобиля насмерть сбил грузовик

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
20 мая 2019 в 22:44
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Открытая лицензия от 01.09.2016. ДТП, аварии, знак аварийной остановки, дорога, дтп
Девушка вышла на дорогу, чтобы установить знак аварийной установкиФото: pixabay.com

На федеральной трассе М4 «Дон» в Московской области грузовик сбил девушку, которая вышла на дорогу из-за поломки своего автомобиля. Владелица легковушки хотела установить знак аварийной остановки.

Водитель малотоннажного грузовика не заметил появившуюся на дороге девушку. Машина врезалась в легковушку и сбила ее хозяйку. «Удар был такой силы, что легковушку отбросило в отбойник», — приводит сайт «Подмосковье сегодня» слова очевидца ДТП.

От полученных травм девушка скончалась на месте. Сотрудники полиции прибыли на место для выяснения обстоятельств аварии.

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