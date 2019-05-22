Проверка тюменской полиции федеральными силовиками продлена

В Тюмени продолжается проверка деятельности региональной полиции сотрудниками МВД РФ. Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее предполагалось, что проверка закончится 22 мая, но эта информация не подтверждается.
Собеседник агентства затруднился назвать цель федеральных силовиков. По информации другого инсайдера, проверка может быть связана с тем, что в прошлом году работа УМВД по Тюменской области была оценена неудовлетворительно по многим показателям. Таким образом, федералы проверяют изменения за год.
В начала 2019 года тюменская полиция оказалась замешана в нескольких скандальных историях. В феврале стало известно об уголовном деле против экс-главы региональной ГИБДД Михаила Киселева, которого подозревали в продаже «красивых номеров». В марте сотрудники ФСБ провели следственные действия в здании УМВД. Тогда же руководитель тюменских полицейских Юрий Алтынов заявлял о массовом увольнении силовиков из органов внутренних дел на фоне слухов о повышении срока выслуги лет.
В УМВД по Тюменской области не стали комментировать действия федеральных коллег, посоветовав обратиться в центральный аппарат МВД. «URA.RU» направило запрос в ведомство — ответ на него пока не получен.