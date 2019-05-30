29 мая 2019

Россиян разозлил резкий рост цен на билеты в плацкарт

Игорь Сергеев
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 10:14
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Жителей России возмутило повышение цен в период отпусковФото: Алексей Андронов © URA.RU

Пользователей социальных сетей возмутило двукратное подорожание билетов в плацкартные вагоны на летние месяцы. Россияне раскритиковали РЖД за то, что компания наживается на отправляющихся в отпуск людях.

«Начинается сезон отпусков. Как не запилить свою ручонку в карманы граждан?» — задал вопрос ddtiybr в Twitter. «Как же не заработать на самых обеспеченных слоях», — иронично подметил bisscay. «Так новые вагоны надо окупать», — написал VikChek. «Это чтоб в отпуск на машинах поехали», — предположил UssrZerg. «Летайте на Суперджетах, дешевле обойдется!» — дал совет vjyujk3.

Ранее Общероссийское объединение пассажиров пожаловалось в Федеральную антимонопольную службу на подорожание билетов в плацкартные вагоны на 65-100%. В РЖД заявили, что рост цен связан с применением сезонного повышающего коэффициента, который, по словам компании, составляет 20%.

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