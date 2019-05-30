Билеты в плацкарт подорожали в два раза

Билеты на поезд стали гораздо дороже Фото: Алексей Андронов © URA.RU

На летние месяцы билеты в плацкартные вагоны стали дороже на 65—100%. Жалобу в Федеральную антимонопольную службу направило Общероссийское объединение пассажиров (ООП).

Общественники сообщили ФАС, что больше всего подорожали билеты на июнь—июль в поездах, следующих из Москвы в Адлер (+97%, 4143 рубль), Калининград (+100% 4021 рубль), Новосибирск—Томск (+93%, 1507 рублей), пишут «Известия». Другие направления, по данным ООП, подорожали на 65—68%.

Общественники подчеркнули, что перевозка пассажиров в плацкарте является дотационным видом перевозок: цена устанавливается государством, а недостающие доходы РЖД компенсируются из бюджета.

В РЖД пояснили, что рост цен связан с применением сезонного повышающего коэффициента. В период с середины июня и до 1 сентября он увеличивает цену билетов на 20%. «Поскольку цены на проезд в плацкартных и общих вагонах устанавливаются государством, то существенного роста на любые направления нет», — заявили изданию в в пресс-службе перевозчика. В ФПК — «дочке РЖД» — отрицают рост тарифов и указывают, что общественники сравнивались цены на акционные билеты.