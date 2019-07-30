Новые правила расчета доплат к пенсиям, депутат предложила тушить пожар бомбами, Тулун снова затопило. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Пенсионерам обещают больше не занижать выплатыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Главные новости вторника, 30 июля:

В России утвердили новые правила расчета доплат к пенсиям. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев. В правительстве решили сделать выплаты более индивидуальными, чтобы их не могли необоснованно занизить.

Депутат от ЛДПР предложила потушить лесные пожары в Сибири, сбросив на тайгу бомбу. В «Гринписе» идею не оценили и посоветовали направить деньги в другое русло, чтобы более эффективно ликвидировать катастрофу. Тем временем защитники природы бьют тревогу: пожары могут уничтожить тайгу уже через 10 лет.

Город Тулун в Иркутской области снова затопило. Население эвакуировали и даже закрыли федеральную трассу. Паводок грозит попаданием промышленных отходов в Байкал и практически полным уничтожением экосистемы озера.

Крупный медиахолдинг, издающий журналы «Эксперт» и «Русский репортер», признали банкротом. Компания не смогла вернуть Транскапиталбанку многомиллионный долг. Наше агентство позвонило главному редактору «Русского репортера» и узнало, какая судьба ждет издание.

Россияне умирают на турецких курортах из-за системы «все включено». Само название системы для граждан РФ — призыв к действию. Рассказываем, почему десятки отдыхающих гибнут, выбирая самый популярный вариант отдыха.

В больнице Ямала медсестер переводят в уборщиц, чтобы не платить им высокую зарплату. При этом обязанности младших медработников не меняются. Персоналу приходится работать в тех же «адских» условиях, а зарплата сокращается в три раза.

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