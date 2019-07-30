Руководство «Русского репортера» рассказало о будущем журнала после банкротства

Журнал «Русский репортер» продолжит издаваться, несмотря на банкротство медиахолдинга «Эксперт», который выпускал печатные версии «РР» и журнала «Эксперт». Об этом корреспонденту «URA.RU» сообщил главный редактор «Русского репортера» Виталий Лейбин.
«Ничего с ним [журналом] не будет. Все хорошо, он продолжит издаваться», — прокомментировал Лейбин решение московского арбитража. Спецкор «Русского репортера» Марина Ахмедова также развеяла слухи о возможном прекращении издания печатной версии. «Ни „Эксперт“, ни „Русский Репортер“ не собираются закрываться. Мы работаем», — написала она в Telegram. На момент публикации получить комментарий главного редактора журнала «Эксперт» Валерия Фадеева не удалось.
Как писало «URA.RU», накануне Арбитражный суд Москвы принял решение о банкротстве медиахолдинга «Эксперт». Компания не смогла вернуть Транскапиталбанку долг в размере 37,7 миллиона.
Первый номер «Русского репортера» вышел в 2007 году. С июля 2016 по февраль 2017 годов выпуск печатной версии журнала был приостановлен из-за финансовых проблем. Предположительно, по той же причине в 2016 году было пропущено несколько выпусков журнала «Эксперт».