В Зауралье в разы снизился отток населения

Число новорожденных в регионе снижается Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Курганской области снизился отток населения. За первое полугодие регион покинуло 1054 человека.

По сравнению с предыдущим годом цифра уменьшилась в 2,6 раза, сообщает Свердловскстат. В то же время в январе—мае 2019 года естественная убыль населения составила 2549 человек. Число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза. Статистика зафиксировала, что число новорожденных снизилось на 13,5% количество умерших также стало меньше на 2,6%.

По предварительной оценке, на 1 июня в Зауралье проживало 831,1 тысячи человек.