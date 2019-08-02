Депутат Вадим Маслов предоставил недостоверные подписи в местный избирком Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действующего депутата городской думы Ноябрьска Вадима Маслова сняли с предстоящих выборов. Соответствующая информация размещена на сайте территориального избиркома.

Маслов выдвинулся на предстоящие выборы в качестве самовыдвиженца. Для этого ему надо было собрать подписи своих избирателей. «Я там „накосячил“. Возможно, по подписным листам вопросы возникнут. Всегда может быть что-то не то. Людям свойственно ошибаться», — поделился с «URA.RU» Маслов.

«В ходе проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей […] выявлено и признано недействительными — 17 (100%) подписей», — говорится в решении избиркома Ноябрьска.

В 2017 году Маслов также участвовал в довыборах в думу Ноябрьска как самовыдвиженец. До этого он состоял в ЛДПР, однако из-за разногласий с руководством вышел из партийных рядов, говорит инсайдер. «Я приверженец либерал-демократов. Просто не сошлись во взглядах. В другие партии не собираюсь», — пояснил сам Маслов.

В начале сентября в Ноябрьске пройдут выборы депутатов в гордуму. Вместе с Масловым по избирательному округу №6 выдвигаются уже зарегистрированные представители от «Единой России» — Валерий Бровченко, Рашид Ибрагимов и Дмитрий Чендев. От ЛДПР пойдут Игорь Идоленко и Виталий Ташлык. Коммунисты выставили на выборы Эльшаддина Аскерова и Ларису Чернявскую. В качестве самовыдвиженцев идут Сергей Лищук, Денис Беликин и Олег Бенделиани, не зарегистрировали Анастасию Скрыпай и Романа Кучумова.