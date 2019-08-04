Число жертв в результате стрельбы в гипермаркета Walmart в Техасе (США) может достигать 20 человек, еще несколько десятков ранены, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на местные полицейских.
Полиция города Эль Пасо, где и произошла стрельба в торговом центра, заявила о задержании одного из стрелков, сообщает РИА «Новости». При этом стражи порядка предполагают, что преступников может быть несколько. «Оопасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции», — сообщили в полиции.
На видео и фотографиях, которые были размещены в соцсетях, видно, что есть жертвы и раненые как внутри здания, так и снаружи. Некоторые люди прячутся под лавками от неизвестных террористов.
Breaking:at least 18 people have been shot or injured inside a Walmart at Cielo Vista Mall in El Paso, authorities confirm. pic.twitter.com/00Q4h0g3vK— Atlantide (@Atlantide4world) 3 августа 2019 г.