03 августа 2019

Налетчики расстреляли посетителей торгового центра в Техасе. Есть жертвы. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги США, флаг сша, полиция
Полицейские оцепили зону операцииФото: unsplash.com

Число жертв в результате стрельбы в гипермаркета Walmart в Техасе (США) может достигать 20 человек, еще несколько десятков ранены, сообщает телеканал Fox 5 DC со ссылкой на местные полицейских.

Полиция города Эль Пасо, где и произошла стрельба в торговом центра, заявила о задержании одного из стрелков, сообщает РИА «Новости». При этом стражи порядка предполагают, что преступников может быть несколько. «Оопасность сохраняется. Наши люди оцепили зону операции», — сообщили в полиции.

На видео и фотографиях, которые были размещены в соцсетях, видно, что есть жертвы и раненые как внутри здания, так и снаружи. Некоторые люди прячутся под лавками от неизвестных террористов.

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