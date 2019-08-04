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Сегодня 4 августа, воскресенье. Главные новости за выходные:
В России меняется система дорожных камер. Сначала ГИБДД выставила в открытый доступ камеры на трассах, дальше — отменят штрафы с видеофиксации. Рассказываем, перестанут ли следить за водителями и зарабатывать на них деньги.
Президент РФ Владимир Путин увеличил срок службы полицейским. Теперь силовики будут позже уходить на пенсию, что может отразиться на их выслуге и выплатах. Как нововведение скажется на российских силовых ведомствах — в материале «URA.RU».
В ближайшие десять лет в России исчезнут 57 существующих профессий, пострадает около 15 миллионов граждан. В Госдуме рассказали, кому именно из россиян стоит переживать за работу.
В центре Екатеринбурга произошло страшное ДТП. Водитель KIA на полном ходу протаранил четыре машины, стоящие на светофоре. Погибли два человека, несколько пострадали. Оказалось, устроивший аварию молодой человек угнал авто и сел за руль в неадекватном состоянии. Ни он, ни его пассажир даже не поняли, что убили людей.
В Москве и Петербурге 3 августа прошли митинги против произвола на выборах в Мосгордуму. Силовики задержали около 600 человек. Писатель Николай Стариков заявил, что протесты были похожи на «цирк с конями».
На 85 году жизни скончался шансонье Вилли Токарев. С мая этого года певец находился в тяжелом состоянии. Новость о смерти музыканта «убила» Михаила Шуфутинского.