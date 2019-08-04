Новость о смерти звезды шансона Вилли Токарева «убила» Шуфутинского. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Иосифом Кобзоном в Концертном зале им. Чайковского. Москва, шуфутинский михаил
Михаил Шуфутинский в шоке из-за смерти своего приятеляФото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Михаил Шуфутинский находится в состоянии шока из-за новости о смерти своего друга и коллеги Вилли Токарева. По словам музыканта, русский шансон начался именно с Токарева.

«Вы меня просто убили. Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей потому что Вилли первый, с которого все начиналось, что сейчас называется шансон. Ленинградский шансон», — приводит слова Шуфутинского «Пятый канал». Музыкант признался, что Токарев никогда не останавливался в своем творчестве: «Все время работал, находил песни».

Токарев ушел из жизни в 84 года 4 августа. С начала июля музыкант находился в онкологическом отделении больницы.

Видео: «Пятый канал».

Расскажите о новости друзьям
Знаменитости Музыка Общество
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...