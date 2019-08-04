Михаил Шуфутинский в шоке из-за смерти своего приятеля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Музыкант Михаил Шуфутинский находится в состоянии шока из-за новости о смерти своего друга и коллеги Вилли Токарева. По словам музыканта, русский шансон начался именно с Токарева.

«Вы меня просто убили. Это огромнейшая потеря в культурной жизни целого поколения людей потому что Вилли первый, с которого все начиналось, что сейчас называется шансон. Ленинградский шансон», — приводит слова Шуфутинского «Пятый канал». Музыкант признался, что Токарев никогда не останавливался в своем творчестве: «Все время работал, находил песни».

Токарев ушел из жизни в 84 года 4 августа. С начала июля музыкант находился в онкологическом отделении больницы.

Видео: «Пятый канал».