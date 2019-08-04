Штрафы с дорожных камер начнут массово отменять

К сожалению, коммерсанты не спешат терять миллионы, которые им приносят камеры в кустах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Система дорожных камер в России меняется после заявления президента Владимира Путина. На «Прямой линии» он заявил, что сокрытие камер фото- и видеофиксации на опасных участках дорог служит снижению аварийности и сохранению жизней, а лишь подводит водителей под штрафы. «Не нужно эти камеры на опасных участках специально скрывать и прятать, — пояснил глава государства. — Вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, это средство достижения нужного нам результата». После прозвучавшего заявления по всей стране заговорили о том, что камеры начнут выгонять из кустов — тем более, в большинстве случаев приборы устанавливают частные структуры, которые с каждого штрафа имеют процент.

Исчезли ли камеры из неположенных мест, где они должны устанавливаться и почему успешная мировая практика в российских реалиях постоянно оборачивается скандалами — в интервью «URA.RU» рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

— Антон Владимирович, после того резонансного заявления президента что-то реально изменилось? Или же все осталось, как было?

Дорожные камеры превратились в очень прибыльный бизнес Фото: Александр Елизаров © URA.RU

— На самом деле перемены начались. ГИБДД перестала, наконец, сопротивляться и выложила базу данных камер в открытый доступ. Ранее все навигационные системы использовали свои данные или же пользовательские. Существовал даже платный сервис, который предоставлял доступ к базе дорожных камер. Сейчас все изменилось — в частности, стало понятно, где муляж, а где — не муляж. Я знаю, что «Яндекс.Навигатор» сейчас вносит изменения в свою базу.

— То есть обнародование такой базы — сильный шаг?

— Конечно! Поскольку автоинспекция никогда бы этого не сделала, если бы не окрик с самого верха. Это решение дает всем нам возможность проверить, действительно ли указанная в карте ГИБЛДД камера установлена на той самой точке. Кроме того, теперь мы имеем возможность задать законный вопрос: если камера установлена не в той точке, где должна быть, то являются ли эти штрафы действительными? Если да, то придется их отменять. Соответствующий запрос мы уже направили ГИБДД. Сейчас ждем ответа. То есть подвижки есть, но до низового уровня начальственный окрик доходит не сразу.

— Сам, будучи автомобилистом, регулярно наблюдаю: установленные в кустах вдоль трасс камеры-треноги не спешат исчезать. Как быть?

Звучат предложения передать систему фотофиксации под контроль государства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Из общего количества камер в стране на треноги приходится 35 процентов, то есть каждая третья камера. Если вы видите такую камеру, то советую вам остановиться, подойти к человеку, который ее охраняет, и попросить у него документы, свидетельствующие о том, что прибор должен быть установлен именно в этом месте.

Если он такие документы показать не может, смело набирайте 112, вызывайте полицию — получается, что камера установлена незаконно. Неоднократно происходили ситуации, когда за несколько минут до приезда наряда, камеру убирали и уезжали. Не исключаю, что на каком-то низовом уровне существует взаимодействие между сотрудниками ГИБДД и компаниями, которые устанавливают эти камеры.

— Как вы считаете, не зря ли эту отрасль фактически отдали на откуп частным коммерческим структурам?

— Было бы правильным вернуть систему фото- и видеофиксации под контроль государства, тогда бы повысилась и надежность системы, и доверие к ней. Сейчас же действительно камеры стали исключительно средством зарабатывания денег, к безопасности дорожного движения они не имеют отношения. Произошла тотальная подмена понятий, камеры выполняют не те функции, на которые изначально рассчитаны. Частники стремятся только заработать побольше денег. Везде разные условия контракта: в ряде регионов коммерсанты получают фиксированную сумму за каждый выписанный протокол, вне зависимости оттого, заплатил автомобилист штраф или же нет.

В Московской области, например, владелец камеры получает с каждого протокола 267 рублей. Вокруг этой отрасли вырос большой бизнес.

— Антон Владимирович, а что говорит мировой опыт? За рубежом эта система успешно работает?

ГИБДД раскрыла точное расположение всех камер фото- и видеофиксации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Мировой опыт очень разный. Например, в Греции граждане проголосовали против камер, посчитав, что они нарушают их право на приватность. Нидерланды же стали пионерами по созданию такой системы, там камер очень много, и проблем с ними нет. Главный вопрос — доверяют ли системе люди или нет.

— У вас нет ощущения, что сейчас российские водители уже даже не смотрят, за что именно пришел штраф — просто платят деньги?

— Безусловно, это так. Связано это, прежде всего, с тем, что наша система обжалования штрафов схожа с той, что действовала во времена инквизиции. Тогда обвиняемые, чтобы доказать свою невиновность, должны были, к примеру, пройти пытку водой. Сейчас мы действительно наблюдаем нечто похожее: это огромные временные затраты, требуется помощь юристов, поскольку что-то доказать самостоятельно практически невозможно. В итоге почти никто штрафы не оспаривает.

— Что должно еще поменяться системе, чтобы камеры действительно работали на предотвращение ДТП, а не на сбор денег?

— Недобросовестные структуры, которые устанавливают камеры не там, где им предписано, боятся огласки. Общество само должно это отрегулировать: если каждый водитель будет останавливаться у таких камер, спрашивать документы, фотографировать их и выкладывать в соцсети, то ситуация неизбежно изменится. Поверьте, это работает! Ну и, конечно, необходимы астрономические штрафы для операторов камер — чтобы у них не было никаких лишних соблазнов. Мы должны бороться с людьми, которые хотят нас ограбить.