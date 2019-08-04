Писатель Стариков назвал митинги оппозиции «цирком с конями»

Стариков считает, что акция протеста в Петербурге была странной Фото: скрин из YouTube-канала Старикова

Петербургский разрешенный митинг в поддержку оппозиции в Москве провалился и напоминал «цирк с конями». Такое мнение высказал писатель Николай Стариков.

По его словам, у протестующих не было внятной идеи и общих лозунгов. «Цирк — потому что заранее расписаны выступления клоунов, а с конями — потому что все они скачут на сцене, пытаются кричать и провоцировать», — приводит «Федеральное агентство новостей» слова Старикова.

Сам Стариков пытался выступить на петербургском митинге, однако его стащили со сцены. По мнению писателя, простые москвичи мало волнуют провокаторов.

Митинги против произвола на выборах в Мосгордуму» прошли 3 августа в Москве и в Петербурге. В столице, в отличие от Петербурга, акцию не согласовали с властями: полиция жестко разгоняла митингующих. В несогласованной акции в центре Москвы приняли участие порядка 1500 человек, около 600 человек задержаны, сообщает городское управлении МВД. Протестующие требовали допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов. Ранее митинг в поддержку оппозиционных кандидатов прошел 27 июля. Тогда в протесте приняли участие 20 тысяч человек, задержаны были 1,3 тысячи.

Стариков известен россиянам по историческим книгам. В частности, он написал книгу «Кто финансирует развал России? От декабристов до моджахедов».