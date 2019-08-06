Олигарх Коломойский назвал претендентов на пост премьера Украины

Наиболее вероятными кандидатами на пост премьер-министра Украины являются замглавы офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук и исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Такого мнения придерживается влиятельный украинский олигарх Игорь Коломойский.
«Сейчас сложно делать определенные прогнозы по поводу конкретных фамилий. Но на мой взгляд, сейчас в фаворитах гонки за кресло премьера — Юрий Витренко и Алексей Гончарук», — заявил миллиардер в интервью РБК. И Витренко, и Гончарук, по мнению украинских политологов и журналистов, являются фигурами, полностью подконтрольными Коломойскому и его команде.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по его мнению, премьер-министром страны должен быть серьезный специалист в экономике и «новое лицо». По словам Зеленского, было бы желательно, чтобы будущий премьер «никогда не был в политике», отмечает агентство Nation News. «Мы хотим, чтобы это был независимый сильный человек, с профессиональным образованием, человек, которого уважают в Украине, во-первых, и которого уважают на Западе, который является действительно примером, гуру экономики», — говорил украинский лидер.
Позднее в СМИ появились сведения, что одним из главных претендентов на должность премьер-министра Украины является Владислав Рашкован — бывший соратник одиозной экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Сейчас Рашкован занимает пост заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.