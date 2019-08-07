Российские производители прослушки рассказали о многомиллиардных доходах

Производители прослушки увеличили прибыль до 300% после «закона Яровой» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российские производители за последний год существенно увеличили свои доходы. К росту спроса на устройства для прослушки и хранения информации в стране привел вступивший в силу в 2018 году «закон Яровой».

«Два юрлица ООО „МФИ Софт“, зарегистрированные в Москве и Нижнем Новгороде, увеличили выручку почти втрое — с 3,5 млрд до 10,3 млрд рублей, а чистую прибыль — на 298% (до 2,07 млрд рублей за год)», — сообщает РБК со ссылкой на данные системы СПАРК.

Еще один производитель устройств для прослушки — ООО «Малвин Системс» — по итогам прошлого года увеличил выручку на 107% (до 1,7 млрд рублей). Эта компания входит в холдинг бизнесмена Антона Черепенникова, который является бизнес-партнером миллиардера из списка Forbes Алишера Усманова.

Другие компании, работающие в той же сфере, также продемонстрировали значительный рост своих финансовых показателей: «Сигнатек» — на 67% (до 740,8 млн рублей), ООО «Основа Лаб» — на 24% (до 996,6 млн рублей).

Аналитики связывают рост выручки производителей прослушки с «законом Яровой», вступившим в силу летом прошлого года. Теперь мобильные операторы обязаны за свой счет устанавливать системы для прослушки и хранения информации.

Ранее госкорпорация «Ростех» начала продажи в России телефонов «Круиз-К», которые невозможно прослушать или взломать благодаря криптозащите. Утверждается, что благодаря примененным техническим решениям и ноу-хау разработчиков концерна «Автоматика» данный аппарат якобы невозможно взломать и прослушать.